Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este domingo 7 de septiembre

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

Este domingo 7 de septiembre el horóscopo dice que se presenta como un día de transformación emocional intensa bajo una fuerte carga simbólica del eclipse lunar total en Piscis. La mayoría de las interpretaciones sugieren:

Será un día para priorizar el descanso y el disfrute personal. Un paseo o actividad al aire libre renovará tu energía.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Tu hogar será tu refugio. Aprovecha para ordenar, decorar o compartir un momento especial con tus seres queridos.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La comunicación fluirá con facilidad. Una charla con alguien cercano puede traerte claridad en una decisión importante.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El día favorece lo económico. Una buena noticia en temas financieros podría sorprenderte, o bien encontrarás soluciones prácticas.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

La energía astral resalta tu carisma. Serás el centro de atención en reuniones y recibirás muestras de afecto sinceras.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Necesitarás momentos de silencio para ordenar tus pensamientos. Escuchar a tu intuición será clave para iniciar la semana en paz.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Los amigos estarán presentes y te recordarán lo valioso de compartir. Un encuentro social cargado de alegría llenará tu corazón.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

El trabajo o un proyecto personal ocuparán tu mente. Aunque sea domingo, sentirás el impulso de planificar y avanzar.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La aventura te llama: un viaje corto, una caminata distinta o un plan espontáneo renovarán tu ánimo y confianza.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Será un día para revisar vínculos emocionales. Permítete hablar con franqueza y escuchar en profundidad lo que otros necesitan.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Las relaciones serán protagonistas. La pareja o alguien cercano requerirá de tu apoyo y atención. El diálogo sincero fortalecerá la unión.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Tu cuerpo te pedirá cuidados. Dedica el día a la alimentación, el descanso y hábitos que fortalezcan tu bienestar físico y emocional.

Eclipse lunar 2.jpg Eclipse lunar.

Energía general del día

La energía general es teniendo en cuenta la influencia del eclipse lunar total en Piscis y las distintas interpretaciones astrológicas:

Aries: Impulso creativo y fuerza interior, pero pedirá calma y reflexión antes de actuar.

Tauro: Enraizamiento y claridad. Buen momento para ordenar lo material y poner límites sanos.

Géminis: Curiosidad con cautela. Usá tu creatividad sin dispersarte.

Cáncer: serenidad y apertura. Si te dejás guiar por la intuición, puede ser un día de revelaciones profundas.

Leo: Mayor nivel emocional, sensibilidad potenciada.

Virgo: Vivencias románticas intensas.

Libra: Momento adecuado para formalizar relaciones.

Escorpio: Creatividad al alza, especialmente en proyectos digitales.

Sagitario: Ideal para encontrar hogar.

Capricornio: Tiempo propicio para purificar tus espacios energéticamente.

Acuario: Planes financieros claros en crecimiento.

Piscis: Protección astral para perseguir sueños.