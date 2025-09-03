Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este miércoles 3 de septiembre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 3 de septiembre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este miércoles 3 de septiembre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Momento excelente para el amor. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Un buen currículum abre muchas puertas. Ánimo y a caminar, después se alegrará.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Necesita recapacitar más sobre su nueva relación. Está en un buen momento económico. No se arriesgue con nuevos retos profesionales. Aleje el estrés y procure descansar todo lo que pueda.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

No tontee con amoríos, cuide lo que tiene. Unos baches económicos pondrán a prueba su intuición. Afronte los contratiempos laborales con calma y paciencia. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Nace una bonita relación, insista y ganará. Más vale que gaste menos dinero en la casa y más en disfrutar. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Buen humor y plena forma física.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

No le conviene enzarzarse en polémicas con su pareja. Los astros le empujan a gastar más de lo que debe. Pida ayuda a expertos para que le orienten en su trabajo. Cesarán esas persistentes molestias.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Querer quedar bien con todos puede darle problemas. Olvide que existen las tarjetas de crédito, son peligrosas. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. Su cadera requiere reposo, no la ignore.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

En el amor, se siente incomprendido. Su situación económica es envidiable, pero siga alerta. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. En lo relativo a la salud, va bien todo.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Podría aparecer en el horizonte sentimental alguien interesante. Sus iniciativas financieras van a tener un gran éxito. En el trabajo, superará los obstáculos que surjan. El exceso de actividad no es aconsejable, relájese.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Especialmente reticente en el amor. Debería plantearse un plan de jubilación. Su rendimiento laboral no es bueno, esfuércese. Vigile su tensión pero sin obsesionarse.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Existe la posibilidad de que le den calabazas. Tome precauciones y así evitará pasar apuros económicos. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. Evite consumir bebidas frías, ha de cuidarse la garganta.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Aunque no es el mejor momento para ahorrar, inténtelo. En los asuntos laborales deberá tener paciencia. Se encontrará bien, tanto física como psicológicamente.