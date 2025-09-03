Ciencia y Vida La Mañana inteligencia artificial Estas son las 7 nuevas profesiones que impulsa la IA y hay que estudiar, según Forbes: dominarán el mercado laboral

La Inteligencia Artificial (IA) generará nuevos empleos que se formalizarán en los próximos años. ¿Cuáles son?







La Inteligencia Artificial impulsa nuevas profesiones que dominarán el mercado laboral para 2030

La Inteligencia Artificial (IA) se instaló en el mundo digital y cambió la vida de los millones de usuarios que acceden a diario a Internet. Con el objetivo de simplificar y brindar herramientas de rápida solución a inquietudes o situaciones de la vida cotidiana, la Inteligencia Artificial instaló un debate que divide al mundo: pros o contras.

Está claro que la IA se convirtió en una herramienta de consulta popular continua. Sin embargo, su demonio en el terreno digital preocupa a los mismísimos usuarios que consideran que pronto podría ser el reemplazo del trabajo humano. Mientras hay quienes creen que muchos empleos podrían desaparecer, otros tienen en claro que la Inteligencia Artificial impulsará nuevas profesionales que dominarán el mercado laboral en los próximos 5 años.

Entre las profesionales que podrán tomar mayor impulso en 2030 con la implementación de la IA se encuentran: ingeniero de Prompt, responsable de ética de IA, analista de IA sostenible, técnico de atención médica asistido por IA, director creativo con inteligencia artificial, especialista en mantenimiento de IA y educador en alfabetización en IA.