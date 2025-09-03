Estas son las 7 nuevas profesiones que impulsa la IA y hay que estudiar, según Forbes: dominarán el mercado laboral
La Inteligencia Artificial (IA) generará nuevos empleos que se formalizarán en los próximos años. ¿Cuáles son?
La Inteligencia Artificial (IA) se instaló en el mundo digital y cambió la vida de los millones de usuarios que acceden a diario a Internet. Con el objetivo de simplificar y brindar herramientas de rápida solución a inquietudes o situaciones de la vida cotidiana, la Inteligencia Artificial instaló un debate que divide al mundo: pros o contras.
Está claro que la IA se convirtió en una herramienta de consulta popular continua. Sin embargo, su demonio en el terreno digital preocupa a los mismísimos usuarios que consideran que pronto podría ser el reemplazo del trabajo humano. Mientras hay quienes creen que muchos empleos podrían desaparecer, otros tienen en claro que la Inteligencia Artificial impulsará nuevas profesionales que dominarán el mercado laboral en los próximos 5 años.
Entre las profesionales que podrán tomar mayor impulso en 2030 con la implementación de la IA se encuentran: ingeniero de Prompt, responsable de ética de IA, analista de IA sostenible, técnico de atención médica asistido por IA, director creativo con inteligencia artificial, especialista en mantenimiento de IA y educador en alfabetización en IA.
Una a una, las profesiones del futuro
- Ingeniero de Prompt: será un profesional que diseñe instrucciones precisas para que las herramientas de IA, como el famoso ChatGPT, generen respuestas eficientes y útiles.
- Responsable de ética de IA: serán profesionales que desarrollen políticas que garantice la equidad, transparencia y cumplimiento de normativas globales en el uso de la IA.
- Analista de IA sostenible: encargados de optimizar su eficiencia y emplear la tecnología para reducir emisiones y desperdicios. Serán personas que tendrán que priorizar la sostenibilidad ambiental en cada uno de sus desarrollos tecnológicos.
- Técnico de atención médica asistido por IA: el uso de la IA para diagnósticos y planificación de tratamientos es una realidad. Por ello, estas personas serán quienes trabajarán en estrecha colaboración con los pacientes asegurando que el uso de la IA sea adecuado y efectivo cuando se realicen consultas virtuales.
- Director creativo con inteligencia artificial: serán quienes combinen la intuición humana con contenidos generados por máquinas para innovar en la producción artística y comercial en el mundo del cine, la moda y la televisión.
- Especialista en mantenimiento de IA: tendrá como tarea supervisar paneles de control y algoritmos. Para ello deberán existir expertos con conocimientos en mecánica.
- Educador en alfabetización en IA: profesionales dedicados a la capacitación en el uso ético y efectivo de estas tecnologías en espacios como escuelas, empresas y gobierno.
