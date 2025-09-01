Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este lunes 1 de septiembre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 1 de septiembre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este lunes 1 de septiembre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Un amigo se está enamorando de usted. No se meta en los asuntos económicos de los demás. Piense si se han cumplido todos sus proyectos laborales. Debido a las tensiones acumuladas, tendrá insomnio.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Comienzo de una etapa amorosa que saldrá bien. En lo económico, la suerte estará de su parte. Sus proyectos laborales gustarán mucho. Su cuerpo le está pidiendo mejores cuidados, haga caso.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Encuentro romántico. Los problemas económicos que le agobian se resuelven. Abandone esa preocupación, le renuevan el contrato. Llame más sus amigos. Debido a su carácter nervioso, sufrirá de insomnio.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Evite que la influencia exterior deteriore su relación. Déjese de tacañerías y concédase algún capricho. Los jefes estarán de su parte, no lo olvide. Vigile esa muela que tanto le molesta.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Los asuntos sentimentales van por buen camino. En el ámbito económico, llegan noticias muy favorables. Discusiones con compañeros de trabajo. La indigestión es fruto del abuso de dulces.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Su relación funciona por la paciencia que tiene su pareja. Sus finanzas están protegidas por las estrellas. Los grandes proyectos profesionales serán un éxito. Cuide su espalda, vigile su postura al sentarse.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Debe cuidar un poco más a su pareja. Su economía es preocupante, tome cartas en el asunto. No haga de su trabajo su vida. Para encontrarse saludable, haga ejercicio físico.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Tiene cierto desasosiego, quizá persiga un amor inaccesible. No arriesgue en inversiones dudosas. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Cuando llegue a casa disfrute de su tiempo libre.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Las cuestiones del corazón se van resolviendo. Piense en la posibilidad de invertir el dinero ahorrado. Los astros le ayudan a conseguir sus objetivos profesionales. Cuidado con los accidentes domésticos.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

No sea egoísta y dedique más mimos a sus familiares. Revise los pagos mensuales. Hoy tendrá que asumir el trabajo de dos personas. Procure descansar más.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Una persona de su entorno está muy pendiente de sus actos. No está empleando demasiado bien su dinero. Su éxito laboral se lo debe a sus compañeros. Sus pies necesitan el cuidado de un podólogo.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

El amor le sonreirá. No debe agobiarse al afrontar una serie de gastos ineludibles. No se asuste ante sus nuevas responsabilidades. Hoy se encontrará muy bien, tanto mental como físicamente.