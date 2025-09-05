Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este viernes 5 de septiembre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 5 de septiembre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este viernes 5 de septiembre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Poca disposición para el amor. Si posee acciones en bolsa, no corren buenos vientos. Buenas noticias profesionales. Vigile esas dolencias que sufre.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Recuerde, cuide a diario el amor. Hoy es el día de mover su dinero, consulte con su banco. En lo laboral, buenas perspectivas de cerrar un buen trato. Tenga cuidado con su cabeza.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Esa relación que en un principio parecía confusa, le satisfará. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Interesante novedad en el mundo profesional. Podría sufrir algún mareo, cuide su tensión.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Sea más sincero, muestre sus sentimientos abiertamente. Ahorre un poco para cuando lleguen las vacas flacas. Relájese con el tema de su sueldo, mejorará en breve. Tras una dura jornada, dedíquese a descansar.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Satisfacciones mutuas con su pareja. Ganará dinero con un negocio que no esperaba. Si quiere terminar bien ese trabajo, déjese aconseja

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Ambiente familiar revuelto, ármese de paciencia. Atención a los gastos extraordinarios. En el trabajo, le pondrá de mal humor hacer tareas que no son suyas. Admirable que cuide su físico, pero vigile también su mente.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Energía positiva; restablezca su equilibrio emocional. No se preocupe por sus limitaciones económicas. Estará muy sutil en el terreno profesional. La Luna no debe controlar su estado de ánimo.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Nace una bonita relación, insista y ganará. Más vale que gaste menos dinero en la casa y más en disfrutar. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Buen humor y plena forma física.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

No se arrepentirá de desahogarse con sus amigos. Día apropiado para resolver asuntos financieros. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

La familia le dará grandes alegrías. Si va a comprar un inmueble, hoy es el día. Si busca trabajo, debe mostrarse seguro en las entrevistas. La base de una buena salud está en una sana rutina diaria.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Organice un viajecito divertido con su pareja. La venta de inmuebles mejora su economía. El viaje de negocios pendiente será muy provechoso. Procure tomar alimentos más ricos en vitamina C.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Deberá tomar una decisión importante de índole amorosa. Necesita nuevos ingresos y menos gastos. Puede que reciba algún reconocimiento por su trabajo. Sus ojos estarán muy sensibles a la luz y al polvo.