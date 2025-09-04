Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este jueves 4 de septiembre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 4 de septiembre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este jueves 4 de septiembre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Está capacitado para vivir un buen momento sentimental. Obtiene importantes éxitos en sus transacciones. Atraviesa una fase de gran concentración en el trabajo. Dolor en las piernas.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Estabilidad en las relaciones amorosas. Trate de ahorrar un poco más. Su jefe estará encantado con su trabajo. En el día de hoy, su estado de ánimo no será bueno.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Situación bastante emocionante en lo sentimental. Salda todas sus deudas con gran facilidad. Encontrará apoyo para lograr sus objetivos profesionales. El sentido del humor es importante para la salud.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Las posibles conquistas caerán con enorme facilidad. Los astros indican que es una buena oportunidad para invertir. Esfuércese y obtendrá los objetivos deseados en su trabajo. Su cuerpo funciona bien, pero no se confíe.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Tómese la relación con calma o lo arruinará todo. Hará un préstamo a una persona cercana. Tomará decisiones inoportunas en su trabajo. Un paseo diario le vendrá muy bien.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Vivirá momentos idílicos en la intimidad. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. En el trabajo, sus superiores le quedarán agradecidos. Procure hacer, por lo menos, tres comidas al día.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

En el amor, viva el momento intensamente y cómase el mundo. Posibles pérdidas de bienes. Le vendría bien independizarse laboralmente. La tensión diaria le provocará molestias de estómago.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Las amistades le pueden causar quebraderos de cabeza. Resuelva sus asuntos financieros atrasados. Oportunidad para mejorar su situación laboral. Evite las comidas muy grasas.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Momento excelente para el amor. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Un buen currículum abre muchas puertas. Ánimo y a caminar, después se alegrará.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Haga planes de futuro con su pareja, acertarán. Ponga al día todos sus pagos: facturas, hipotecas, etc. Se siente muy valorado por sus compañeros de trabajo. Probablemente estará sobreexcitado y le costará dormir.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Jornada de gran intensidad amorosa. Plantéese alguna inversión para aumentar sus ahorros. Llega una mejora en su trabajo. La mayoría de sus males radican en su vida sedentaria.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Un cambio en su actitud provocará tensiones en el amor. Apueste por los números 5 y 7. Posibilidades de mejora en el actual empleo. Los mareos que sufre pueden ser por hacer esfuerzos.