Dos de cada tres comerciantes de Neuquén creen que la economía despega en 2026

Más de la mitad vende menos que en 2024, según el sondeo de ACIPAN sobre el desempeño de las ventas y las expectativas empresarias en el sector comercial.

Más del cincuenta por ciento de los comerciantes vende menos que hace un año , mientras dos de cada diez empatan en la cantidad de unidades vendidas a esta altura del 2024. No obstante, las sombras del presente se disipan hacia adelante: dos de cada tres empresarios del sector creen que en 2026 mejorarán sus ventas en línea con el destino de corto que avizoran para la economía nacional.

El Observatorio Económico de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén ( ACIPAN ) difundió su relevamiento correspondiente a la segunda quincena de agosto , ofreciendo una radiografía precisa del pulso comercial y empresarial en la capital provincial . El informe revela un presente marcado por contrastes : mientras algunos sectores logran sostener o incluso incrementar sus ventas , la mayoría enfrenta caídas , aunque las proyecciones para 2026 dibujan un panorama mayoritariamente optimista .

El estudio , que abarcó empresas y comercios de todos los rubros , comparó el desempeño del primer semestre de 2025 con el segundo semestre de 2024 . Los resultados muestran que el 26% de los encuestados aumentó la cantidad de unidades vendidas , un 20% mantuvo niveles similares y un 54% sufrió una contracción . La dispersión de respuestas confirma, según ACIPAN , que la recuperación económica no se distribuye de manera uniforme, ni siquiera dentro de un mismo sector . “Hay comercios que han logrado crecer más de un 20% en sus ventas , mientras otros enfrentan caídas superiores a ese mismo porcentaje”, señala el documento .

Expectativas para el cierre de 2025

En cuanto a las proyecciones para el final del año, el sondeo indagó sobre la percepción de la economía tanto a nivel nacional como provincial. A escala nacional, el 37,5% de los empresarios consultados cree que 2025 cerrará mejor que 2024, el 30% estima que la situación se mantendrá igual y el 32,5% prevé un empeoramiento. En el plano provincial, el optimismo es levemente menor: el 35% espera un cierre de año mejor que el anterior, casi la mitad (47,5%) cree que no habrá cambios significativos y solo un 17,5% se muestra pesimista.

Este contraste entre la mirada nacional y la provincial refleja, para los analistas, una percepción de mayor estabilidad en la economía neuquina frente al escenario macroeconómico del país.

Mirada hacia 2026: predominio del optimismo Uno de los datos más llamativos del relevamiento surge al consultar sobre las expectativas para 2026 en comparación con 2025. Allí, el 65% de los encuestados anticipa un año mejor, el 10% cree que la situación se mantendrá igual y solo el 25% proyecta un empeoramiento. Este optimismo a mediano plazo contrasta con la cautela que predomina en las evaluaciones del presente. Para ACIPAN, la expectativa positiva hacia el próximo año podría estar vinculada a la esperanza de un contexto macroeconómico más favorable, la concreción de inversiones y la estabilización de variables clave como la inflación y el tipo de cambio.

Si bien el sondeo no profundiza en las causas de la caída de ventas, referentes del sector comercial consultados por este medio apuntan a varios factores: la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, el aumento de costos operativos, la competencia de canales de venta online y la incertidumbre macroeconómica. En paralelo, algunos rubros han logrado capitalizar oportunidades, ya sea por la llegada de turistas, la diversificación de productos o la incorporación de estrategias de venta digital.

El rol de Neuquén en el contexto provincial

La capital neuquina concentra una parte significativa de la actividad económica de la provincia, con un fuerte peso del comercio minorista, los servicios y la construcción. En este sentido, las expectativas más favorables a nivel provincial tienen vínculos con el dinamismo que generan sectores como el energético, en Vaca Muerta, y las obras de infraestructura en marcha. Sin embargo, el informe de ACIPAN advierte que la mejora no es homogénea y que persisten desafíos para que la recuperación alcance a todos los segmentos.

De cara a los próximos meses, el desafío para el sector privado será sostener la actividad en un contexto de consumo retraído y costos crecientes.

En conclusión: el sondeo de ACIPAN ofrece una instantánea de un momento de transición: un presente con ventas en retroceso para la mayoría, expectativas divididas para el cierre del año y una mirada esperanzada hacia el futuro.