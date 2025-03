Hackeó a Apple, lo contrataron y lo despidieron por chanta

Su hazaña no solo reveló un fallo crítico en la seguridad del iPhone 4, sino que también evidenció la fragilidad de un ecosistema diseñado para ser completamente hermético.

Lo que diferenciaba a JailbreakMe de otros métodos previos era su sencillez. No se requerían conexiones físicas ni procesos complejos. Todo se realizaba a través del navegador Safari, aprovechando una vulnerabilidad en una de sus bibliotecas. Bastaba con visitar un sitio web específico para que el dispositivo quedara completamente liberado. Millones de usuarios aprovecharon la herramienta, lo que supuso un duro golpe para Apple.

Sin embargo, en lugar de iniciar acciones legales contra Allegra, la empresa tomó un camino inesperado: lo incorporó a su equipo. La compañía entendió que alguien con su talento podía ser más útil dentro que fuera, por lo que le ofrecieron un contrato para trabajar en seguridad informática.

De enemigo a aliado de Apple

Hackeo. Hackers. Apple lo contrató y luego lo despidió por un error.

Tras exponer una de las mayores vulnerabilidades en la historia de iOS, Allegra pasó a formar parte de Apple como becario, desempeñando sus funciones de manera remota. Su incorporación tenía sentido: nadie mejor que él para identificar y solucionar fallos similares. Su talento era innegable, y la compañía parecía haber encontrado en él una pieza clave para reforzar su sistema operativo.

Durante el tiempo que trabajó en Apple, Allegra contribuyó en la mejora de la seguridad de iOS, aplicando su conocimiento sobre las vulnerabilidades que los hackers explotaban. Sin embargo, su permanencia en la empresa no duró mucho tiempo. Lo que parecía el inicio de una carrera prometedora en una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo terminó abruptamente debido a un error inesperado.

Un correo sin respuesta que marcó su destino

El motivo por el cual Nicholas Allegra dejó de trabajar en Apple no fue su desempeño ni un conflicto interno, sino un descuido administrativo. Al ser contratado como becario, su permanencia dependía de la renovación de su contrato, un proceso que requería su confirmación.

Cuando el plazo para la renovación se acercaba, Allegra recibió un correo electrónico solicitando su respuesta para extender su contrato. No obstante, por razones que él mismo nunca explicó en detalle, no respondió a tiempo. Apple, en lugar de concederle otra oportunidad, decidió no renovar su contrato.

La situación resultó tan inusual que el propio Allegra se tomó la noticia con ironía. En su cuenta de X (antes Twitter), escribió un mensaje que resumía su experiencia en Apple: "Fui despedido por olvidarme de responder un correo electrónico".

Un talento que siguió brillando

Apple viene trabajando en un nuevo diseño de smartphone

A pesar de su breve paso por Apple, Nicholas Allegra continuó siendo una figura influyente en la comunidad tecnológica. Su conocimiento y habilidades lo llevaron a colaborar con otras empresas y proyectos dentro del ámbito de la ciberseguridad.

Su historia es un recordatorio de cómo el talento y la audacia pueden abrir puertas, incluso en compañías que, en principio, podrían considerarte una amenaza. Al mismo tiempo, deja en evidencia cómo un simple descuido puede cambiar el curso de una carrera, sin importar cuán brillante sea una persona.

Mientras Apple sigue reforzando la seguridad de sus dispositivos, la comunidad tecnológica no olvida el impacto de JailbreakMe ni el nombre de Nicholas Allegra, el joven que, con solo 19 años, desafió a una de las empresas más poderosas del mundo y terminó siendo parte de ella, aunque solo por un corto periodo.