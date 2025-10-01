El precio de los teléfonos de Apple varía según el modelo y sus características. Cuáles son los valores de la versión anterior al nuevo iPhone 17.

Este es el precio del iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y Pro Max en Argentina 2025

Tras el lanzamiento del iPhone 17 a nivel mundial, la expectativa de los fanáticos de la tecnología se puso en la posibilidad de acceder a su versión anterior, el l iPhone 16 , a un mejor precio. La pregunta surge en medio en un escenario en el que los celulares tuvieron una reducción en sus costos debido a la la baja de impuestos a la tecnología importada, que pasó del 16% de arancel al 8%.

La línea iPhone 16 tiene cinco versiones, con rangos de precios variados. El modelo más accesible es el iPhone 16e y el más completo, es el iPhone 16 Pro Max . De acuerdo a la información publicada en el sitio web oficial de Apple , los precios aproximados tienen una base de US$729 y llegan hasta los US$929. La variación tiene que ver con las características técnicas y la capacidad de cada dispositivo.

En el país, los valores de esta gama de teléfonos celulares oscilan entre los siguientes:

iPhone 16 : disponible desde $2.030.149

: disponible desde $2.030.149 iPhone 16 Plus : desde $1.835.093

: desde $1.835.093 iPhone 16 Pro : a partir de $1.748.982

: a partir de $1.748.982 iPhone 16 Pro Max : desde $2.060.000

: desde $2.060.000 iPhone 16e: desde $1.038.158

Cuánto cuesta el iPhone 17 en Argentina 2025

En este contexto, los equipos de línea iPhone 16 son una alternativa para quienes desean un Apple de avanzada, pero a un precio menor en relación con el modelo que recién salió al mercado. En sus distintas presentaciones, el iPhone 17 tiene los siguientes precios:

iPhone 17 : desde $1.999.999

: desde $1.999.999 iPhone 17 Air : desde $2.549.999

: desde $2.549.999 iPhone 17 Pro : desde $2.799.999

: desde $2.799.999 iPhone 17 Pro Max: desde $2.949.999

Qué diferencia al iPhone 16 del iPhone 17

Si bien ambas líneas comparten algunas características, una de las diferencias más importantes entre la serie 16 y la 17 de iPhone tiene que ver con el procesador. Los iPhone 16 cuentan con el "chip A18, con CPU de 6 núcleos (2 de alto rendimiento y 4 de eficiencia), GPU de 5 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos".

Por su parte, los iPhone 17 tienen "el A19, que mantiene la misma CPU y Neural Engine. Además, incorpora "aceleradores neuronales en la GPU y ray tracing por hardware", que permite optimizar gráficos y videojuegos.

iphone 17 La gente quiere saber si su inversión va a resistir el día a día o si las críticas que circulan son realmente para alarmarse.

Los precios de cada modelo según la capacidad de la memoria

El costo de los iPhone caria también según la capacidad de almacenamiento que tenga. En este sentido, la distribuidora oficial de Apple en el país, MacStation, publicó los valores de esta serie de teléfonos de acuerdo con esa distinción

El iPhone 16e está disponible en tres versiones:

De 128 GB, por $1.499.990.

De 256 GB, por $1.799.990.

De 512 GB, por $2.299.990.

El iPhone 16, que cuenta con chip A17, pantalla OLED y mejoras en las cámaras, también tiene tres variantes:

De 128 GB, por $1.999.990.

De 256 GB, por $2.299.990.

De 512 GB, por $2.799.990.

El iPhone 16 Plus, con una pantalla más grande y batería de mayor duración, tiene estos precios en sus tres opciones:

De 128 GB, por $2.299.990.

De 256 GB, por $2.599.990.

De 512 GB, por $3.099.990.

El iPhone 16 Pro, que tiene "triple cámara, chip A19 Pro y cuerpo de titanio", varía sus precios de esta forma:

De 128 GB, por $2.599.990.

De 256 GB, por $2.799.990.

De 512 GB, por $3.299.990.

De 1 TB, por $3.899.990.

El iPhone 16 Pro Max está "diseñado para usuarios que priorizan la fotografía profesional y la autonomía". Tiene dos versiones y los siguientes precios de referencia: