Apple reveló que esta es la forma correcta de cargar un iPhone para evitar daños en la batería

Recientemente, se supo que el modelo base del iPhone 17 estará disponible en la Argentina a fines de octubre de 2025. ¿Cuánto costará? Aproximadamente $1.900.000. En este artículo, nos adentramos en un tema clave. ¿Cuáles son las recomendaciones de Apple sobre la forma correcta de cargar un iPhone con el objetivo de evitar daños prematuros en su batería ?

Amén del modelo base del iPhone 17, el nuevo tanque que Apple lanzará al mercado será el iPhone 17 Air, que llegaría a nuestro país a finales de octubre o a principios de noviembre de 2025. Su precio sería de aproximadamente 2 millones y medio de pesos.

El modelo base del iPhone 17 estará disponible en la Argentina a fines de octubre de 2025.

En su soporte técnico oficial, Apple recomienda de qué manera es conveniente cargar la batería de un iPhone con el objetivo de evitar daños prematuros en esta pieza clave del teléfono celular.

Se puede cargar el iPhone cuando dormimos aunque no esté completamente descargado. Ello no produce daño alguno, puesto que el sistema corta la corriente cuando el nivel alcanza el 100%.

En el soporte oficial de Apple, se precisa que una batería se calienta a medida que se carga, lo que puede reducir su vida útil. Para reducir el efecto del calor y evitar el sobrecalentamiento, el iPhone reduce gradualmente la corriente de carga a medida que la batería se acerca a la carga completa.

Asimismo, allí se especifica que la recarga optimizada de la batería permite reducir el consumo de la batería y mejorar su duración, ya que disminuye la cantidad de tiempo en la que el iPhone permanece cargado por completo. Está disponible cuando el límite de carga se establece en 100%.

Apple subraya que la función Recarga optimizada se activa de forma predeterminada cuando configuramos el iPhone.

Para cambiar la opción de carga en los modelos de iPhone 15 y posteriores, debemos seguir los siguientes pasos:

Ir a Configuración > Batería > Recarga.

> Recarga. Elegir una opción. Podemos elegir un límite de carga entre el 80% y el 100% en incrementos del 5%. Cuando el límite de carga es del 100%, la opción Carga optimizada de la batería está disponible.

Para cambiar la opción de carga en los modelos de iPhone 14 y anteriores, debemos hacer lo siguiente: