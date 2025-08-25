Apple: tras 15 años de su creación, Siri tendrá un rostro

La empresa de smartphones dotaría a su asistente de una personalidad visual. Conocé las opciones que se barajan para este paso.

Apple busca renovar la propuesta de Siri, y competir en el negocio de la IA.

Desde su lanzamiento en 2011, el asistente virtual de Apple ha sido primordialmente una voz. Ahora, al invocar a Siri en la pantalla aparece un círculo colorido que, con la voz seleccionada, inicia la interacción con el usuario. Después de casi 15 años, el programa del smartphone tendrá un rostro propio.

La información proviene de Mark Gurman, una de las fuentes más confiables para conocer las novedades de Apple. Si bien la compañía estadounidense no confirmó este paso, los cambios en Siri no sorprenderán: este gigante de la tecnología necesita recuperar terreno en la carrera de la Inteligencia Artificial, competencia en la que ha quedado relegado.

El reportero de Bloomberg anticipó que la empresa californiana tiene en mente darle una personalidad visual a su asistente con IA para que sea algo más que una voz; aunque por el momento no se sabe cómo lucirá Siri cuando aparezca en las p

Apple. El nuevo Siri de Apple apunta a la diversificación.

Este proyecto en Apple tiene nombre: “Bubbles”, “burbujas” en español. Los rumores indican que se barajan dos opciones. Una de ellas es el logo de Finder, una carita sonriente, de tonalidades azules y blancas, que aparece en el sistema operativo de las computadoras Mac. Otra alternativa es, usar una variante tipo Memoji, los emojis caricaturescos que ofrece en algunos de sus servicios.

Más allá de cómo lucirá Siri, Gurman dice que el plan de Apple avanzará en dos instancias y que comenzará por mejorar las funciones de Siri que, sabemos, se entrecruzará con las novedades del entorno Intelligence. Luego, llegarían las mejoras a nivel visual, que se concretarían en iOS 27, hacia fines del 2026.

El nuevo Siri encaja con la supuesta diversificación en Apple

Apple tendría entre manos un plan que entusiasma a los seguidores de la marca. Luego de muchos años concentrada en sus productos estelares, diversificaría su propuesta con sorpresas e innovaciones.

Finder. Finder, es una de las posibles identidades visuales para el nuevo Siri.

Entre esas novedades, se destacan los autómatas para el hogar. Recientemente, mencionamos que el fabricante trabaja en un iPad que tendrá un brazo robótico, que seguirá los pasos del usuario. Dotar a Siri de una identidad visual tiene sentido, en esos equipos.

Asistentes digitales con rostro y cuerpo: una historia con aciertos y tropiezos

Si la información de Gurman se confirmase, Siri no será el primer asistente digital en tener cara. En la historia del software, hemos sido testigos de varios intentos, algunos celebrados y otros con finales poco felices.

Siguiendo el repaso del sitio Applesfera, quizás el ejemplo más recordado es Clippy, que asistió a los usuarios de Microsoft Office con la forma de un ganchito. “Se convirtió más en un meme, que en un apoyo”, señala la fuente respecto al recordado personaje.

Clippy, asistente en Office. Clippy, el recordado asistente en Office.

Otros asistentes virtuales conocidos jamás tuvieron rostro. Assistant de Google y Amazon Alexa se limitaron a asistir con la voz. Acaso, el cambio del que habló Gurman para Siri le permita diferenciarse en un negocio cada vez más competitivo, en el que, tal como mencionamos más arriba, Apple quedó relegada frente al buen ritmo de rivales como OpenAI, Google, la red social X, e incluso su contemporánea Microsoft.