Ya se están realizando pruebas en apps propias y de terceros, como Amazon, WhatsApp, YouTube o Facebook.

Se filtró la función estrella de la nueva Siri: por qué será un asistente futurista

La nueva versión de Siri , el asistente virtual desarrollado por Apple , aún no tiene fecha confirmada de lanzamiento. Luego de presentarlo en la WWDC de 2024, la empresa anunció la postergación de su salida sin dar demasiados detalles. Sin embargo, en los últimos meses comenzaron a filtrarse sus características y funciones , algunas de ellas revolucionarias.

En marzo pasado, Apple precisó que llegaría en “ algún momento del próximo año”. Pero algunas versiones ya lo ubican en el mercado entre marzo y mayo de 2026. En este contexto, Mark Gurman , periodista de tecnología de Bloomberg News centrado en informar sobre Apple , sorprendió al adelantar una de las mejoras que tendrá el nuevo Siri y que lo convertiría en el asistente futurista que muchos sueñan.

En su último newsletter, Gurman informó que la compañía encabezada por Tim Cook se encuentra trabajando en un nuevo avance llamado App Intents , que apunta a una profunda mejora en el control a través de la voz , permitiendo ejecutar acciones complejas en cualquier app solo hablando.

“Con nada más que tu voz, podrás decirle a Siri que encuentre una foto, la edite y la envíe; o que añada un producto al carrito en una app de compras”, detalló. Siempre según las filtraciones, Apple irá integrando de a poco cambios en la interfaz que “prioricen la voz”. Esto acerca a la posibilidad de un manejo total del iPhone sin la necesidad de contacto y con interacciones más fluidas y naturales.

Gurman aseguró que ya se están realizando pruebas en apps propias y de terceros, como Amazon, WhatsApp, YouTube o Facebook. Sin embargo, debido a su sensibilidad y la posibilidad de algún mínimo fallo, Apple podría limitar esta función y no incluirla en apps bancarias o relacionadas con la salud.

Cómo será el nuevo Siri

Apple.jpg El asistente de voz de Apple promete ser revolucionario.

El próximo asistente de voz de Apple vendrá con el sistema operativo iOS 26.4, que se lanzará en septiembre de 2025. Las últimas betas de iOS 26 muestran mejoras en el rendimiento, la duración de la batería y novedades de interfaz.

Además, aprovechará la IA de Apple Intelligence para acceder a los datos personales y las actividades en pantalla de los usuarios con el fin de responder mejor a sus consultas. De esta manera, ofrecerá sugerencias y acciones basadas en el contexto y las preferencias de las personas, utilizando la información del dispositivo y las interacciones previas. También podrá recurrir a ChatGPT de OpenAI para determinadas solicitudes, como preguntas sobre fotos y documentos.

En cuanto a su diseño, el asistente ya no se mostrará como una bola animada, sino que ocupará todo el borde de la pantalla al activarse, dejando la mayor parte del espacio para la tarea en curso.

El nuevo Siri apunta a transformarse en un asistente más inteligente, capaz de comprender mejor las necesidades del usuario y realizar tareas más complejas de forma natural y eficiente.

Para qué se puede utilizar Siri

iPhone 15.jpg El asistente permite controlar aparatos compatibles.

El asistente virtual está disponible en iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, HomePod y otros dispositivos Apple. Puede usarse para realizar una variedad de tareas mediante comandos de voz. Estos son algunos ejemplos: