"Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py", el descargo de Cristina Kirchner por la causa Cuadernos

La expresidenta que será enjuiciada desde este jueves por otro caso de coimas, realizó un cuestionamiento desde su casa donde cumple prisión domiciliaria.

La principal acusación es haber integrado una asociación ilícita que operaba desde el Poder Ejecutivo para recaudar sobornos de empresas.

Ante el inicio de un nuevo juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa conocida como l os cuadernos de las coimas, la expresidenta realizó un duro cuestionamiento a través de las redes sociales.

El proceso judicial en su contra y otros más de 80 acusados-entre exfuncionarios y empresarios - empieza este jueves. Y desde su casa donde cumple prisión domiciliaria por la condena por corrupción en la causa Vialidad realizó una publicación.

"Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py . Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención. Porque este circo, como los anteriores, no tiene calendario judicial: tiene calendario político", dijo.

Además, afirmó que "Mantuvieron la operación cuadernos trucho” en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta. Y ahora… arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste. Así es que llegamos a este escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces y “arrepentidos” a los que más bien habría que llamar “extorsionados”", dijo.

Para finalizar escribió: " P/D: Mientras tanto… De la mano de Caputo y el JP Morgan, avanza el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vió, ni verá; pero que hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones. Eso sí… sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio… y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay".

Cristina Kirchner y más de 80 acusados: empieza el juicio por los cuadernos de las coimas

Luego de varios años de investigación, este jueves comienza el juicio oral y público por la causa de los Cuadernos. La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, será juzgada junto a otros 86 acusados, entre exfuncionarios y empresarios.

En una decisión clave del Tribunal Oral Federal 7, el inicio del debate será transmitido en vivo por YouTube . Esta causa se trata de uno de los mayores escándalos de corrupción en la Argentina.

Todo comenzó con las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien registró detalladamente el supuesto circuito de coimas entre empresarios de la obra pública y funcionarios del gobierno durante las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015).

causa cuadernos A menos de tres meses del inicio del juicio oral, el estudio incorporado a la causa se perfila como una prueba central.

Durante un mes se leerá la acusación fiscal y el Tribunal Oral Federal 7 emitió un comunicado en el que se indicó que la causa se podrá seguir a partir del 3 de marzo de 2026 también los días martes además de los jueves.

El caso se originó en 2018 con las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien se convirtió en "imputado colaborador" (o "arrepentido"). A menos de tres meses del inicio del juicio oral, el estudio incorporado a la causa se perfila como una prueba central.

Cuál es la acusación contra Cristina

La fiscal general Fabiana León calificó el caso como "el paradigma de la gran corrupción". En total, serán juzgados la expresidenta, 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos choferes.

La principal acusación contra Cristina Kirchner es haber integrado una asociación ilícita que operaba desde el Poder Ejecutivo para recaudar sobornos (cohecho) de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos con el Estado.

Desde Fiscalía, sostuvieron que los acusados "integraron una asociación ilícita, que desarrolló sus actividades al menos desde el mes de mayo del año 2003 y hasta el mes de noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos".

El expediente elevado por el juez federal Claudio Bonadio tiene vinculación directa con la causa de los cuadernos. A su vez, la investigación asegura que "el dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411, CABA –domicilio particular de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández-, en la Residencia Presidencial de Olivos y/o en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos".