Registros civiles llaman a los vecinos de Neuquén a retirar sus DNI: llegaron más de 2500 ejemplares

Registros Civiles de Neuquén capital reciben DNI que no pudieron ser entregados a domicilio todos los días, para que los vecinos se acerquen a las seccionales de cada barrio a retirarlos, de cara a las elecciones legislativas de este domingo.

En las últimas semanas, las sucursales recibieron más de 2500 ejemplares y muchos corresponden a personas en condiciones para votar en las próximas elecciones del 26 de octubre.

Al respecto, la directora provincial de Registros Civiles, Mariana Nuñez explicó en diálogo con Capital que hay muchos trámites de renovación, pero que la gran mayoría son personas en "una franja etaria que está en condiciones de votar".

La funcionaria se dirigió a la comunidad, pidiendo que "aquel que no lo recibió en su domicilio, por favor, acérquese a las oficinas a las distintas oficinas. Pueden ver los domicilios en la página y obviamente quien lo tramitó sabe dónde está".

En qué horarios se pueden retirar los DNI

La directora provincial informó que el horario es de 8:30 a 14:30 y que van a estar "obviamente con las guardias que año a año llevamos adelante, los días domingos desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas".

Estas guardias incluyen el mismo domingo 26 de octubre, así que se podrá retirar el documento el mismo día de las elecciones.

Respecto a en qué sucursal retirar el DNI, Núñez afirmó que todos los documentos deben ser retirados en la sucursal que se tramitaron y los del registro móvil en San Martín 756.

El día de las elecciones todos los documentos tramitados en la zona oeste estarán disponibles para retiro en la seccional del barrio San Lorenzo Norte, ubicada en Rodhe 1110. Mientras que los tramitados en las zonas norte, sur, este y centro, se retirarán desde San Martin 756.

La mujer aclaró una duda recurrente de cara a las próximas elecciones: ¿se puede votar si se saca el DNI cerca de la fecha?. "Sí puede votar, porque siempre es el DNI que figura en el padrón o uno posterior", respondió. "Lo que va a cambiar es la letra, si yo tengo el ejemplar A, lo perdí, bueno, va a ser el ejemplar B, el que va a llegar", agregó.

La funcionaria enfatizó: "siempre es el que figura en el padrón, porque a veces viene gente con un ejemplar de hace muchísimo tiempo que lo guardamos porque la foto es muy linda, diciendo 'Voy a votar.' No se puede, no. Siempre es el que figura en el padrón o uno posterior".

Además, afirmó que, a pesar de que el DNI virtual tiene validez para algunos trámites, solo se puede votar con el DNI físico. "Evidentemente, ha salido algo en las redes, porque es una consulta muy frecuente en estos últimos días y de hecho en grupos he tenido la misma consulta de si puede ir a votar con la plataforma de Argentina, con el DNI digital. No se puede votar con el DNI digital, como tampoco se puede votar con la constancia del trámite iniciado", dijo.

Respecto a los tiempos de los registros civiles, dijo que solo se llegará a votar si se saca el "DNI Express", un trámite normal no entregará el plástico a tiempo para los comicios.