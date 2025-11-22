Secuestraron herramientas y mercadería robada en una vivienda de Rincón de los Sauces

El allanamiento se concretó el viernes por la tarde en la localidad petrolera. El sospechoso quedó en libertad supeditada.

En un allanamiento por robo, la Policía logró recuperar una importante cantidad de herramientas, mercaderí a, una bicicleta y otros elementos en la vivienda de un hombre que ahora quedó bajo investigación. Todo ocurrió en Rincón de los Sauce s .

Según informó la Policía, el allanamiento se concretó el viernes por la tarde en una vivienda de la calle Buenos Aires, en el sector urbano de la localidad. El operativo fue ordenado por la justicia en el marco de una investigación en curso por robo, que permitió identificar a un sospechoso y ubicar su lugar de pernocte.

Fue así que el personal se trasladó hasta el lugar alrededor de las 13:30 y tras una requisa, se procedió al secuestro de prendas de vestir, herramientas varias (entre ellas destornilladores, atornilladores y un rotomartillo), mercadería de kiosco como atados de cigarrillos, además de dos pares de zapatillas, un perfume en su caja original y un cuchillo con cabo negro. Todos estos elementos fueron catalogados como de interés para la causa.

allanamiento robo (1)

Asimismo, se trasladó a un hombre mayor de edad hasta la comisaría local para su identificación y toma de huellas dactilares, trámite de rutina dentro del expediente judicial.

Horas más tarde, cerca de las 18:50, se concretó una ampliación de la orden de allanamiento en el mismo domicilio. En esta segunda intervención, los uniformados secuestraron también una bicicleta rodado 29, color negro y anaranjado, equipada con frenos a disco y 21 velocidades. Finalmente, los elementos quedaron a disposición de la justicia interviniente por tratarse de bienes presuntamente sustraidos y que deberán ubicarse con sus legítimos dueños.

Posteriormente, el sospechoso habría sido puesto en libertad supeditada.

allanamiento robo (2)

