Rincón de los Sauces: un hombre vive una pesadilla por los salvajes ataques de su hijo

En el último incidente, fue apuñalado en el abdomen. Desde la fiscalía pidieron que vaya a la cárcel, pero un juez considera suficiente la prisión domiciliaria.

Un joven de Rincón de los Sauces atacó en forma salvaje a su padre y le provocó una herida grave en la zona del abdomen luego de apuñalarlo. El agresor fue detenido y el último fin de semana fue acusado por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Durante una audiencia de formulación de cargos realizada el viernes, la fiscalía acusó a un joven, identificado por sus iniciales como E.I.E.P., por haber intentado matar a su padre. El hecho ocurrió el 7 de noviembre, entre las 2 y las 3 de la madrugada, en una vivienda de la ciudad de Rincón de los Sauces.

La asistente letrada Yesica Barbich , con la supervisión de la fiscal del caso Rocío Rivero , imputó el delito de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa (artículos 80, inciso 1; 42 y 45 del Código Penal). Además, pidió prisión preventiva , pero el juez que dirigió la audiencia la avaló solo por 5 días, hasta poder constatar un domicilio en el que cumplirá una detención domiciliaria.

De acuerdo con la acusación presentada ante el juez de garantías Juan Guaita, el imputado se presentó en el domicilio de su padre pese a tener medidas cautelares vigentes que le prohibían ejercer violencia en el marco de una causa de familia. Tras saltar la medianera e ingresar a la vivienda, discutió con la víctima y durante el forcejeo le asestó una puñalada en la zona del abdomen. Luego se retiró del lugar junto a su pareja y fue aprehendido minutos después en la vía pública. La víctima sufrió una herida cortante en el hipocondrio izquierdo.

La representante de la fiscalía remarcó que existían antecedentes previos de violencia familiar, con denuncias desde mayo de este año y un episodio reciente en octubre, cuando la víctima volvió a advertir sobre agresiones y amenazas.

Un enorme peligro para el padre

Tras formular los cargos, Barbich destacó la necesidad de imponer una medida de coerción para evitar el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación, pero también para proteger a la víctima.

Sostuvo que medidas cautelares como la prohibición de acercamiento y contacto no eran viables, en función de que en la causa del fuero de Familia “el imputado no las ha cumplido”. “No hay razones para confiar en que ahora las cumplirá”, agregó la representante de la fiscalía, que también rechazó una domiciliaria: “requiere un plus de confianza que entendemos el imputado no puede sostener”.

yesica barbich-asistente.jpg Ministerio Público Fiscal de Neuquén

El juez avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de investigación de 4 meses. En cuanto a la medida cautelar, dispuso la detención domiciliaria del imputado por ese mismo plazo, con cuatro rondines diarios alternados y sorpresivos para su control. Hasta tanto se pueda verificar el domicilio ofrecido, ordenó que el imputado permanezca con prisión preventiva por hasta 5 días.

Diferencias entre fiscales y jueces

En las últimas semanas, se reiteran las diferencias entre representantes del MPF y jueces a la hora de las medidas cautelares. El pasado 3 de noviembre, en Zapala, la fiscal Laura Pizzipaulo reclamó un mes de prisión preventiva para dos acusados de protagonizar una salvaje golpiza pero la jueza Vanessa Macedo Font mostró su opinión contraria y solo dispuso una prohibición de comunicación de los imputados con la víctima.