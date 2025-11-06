Videos alarmantes: remolinos de viento en dos localidades de Neuquén, en medio de la alerta por tormentas

Uno fue en el norte neuquino, en el medio de la localidad de Barrancas. El otro, en un yacimiento próximo a Rincón de los Sauces.

Gran parte de la provincia estaba este jueves bajo una alerta amarilla por tormentas , que se hizo sentir en la zona centro provincial con lluvias fuertes y granizo, como así también entre Añelo y San Patricio del Chañar. Un fenómeno esperable y pronosticado para Neuquén. Sin embargo, lo que nadie se esperaba era ver remolinos de viento en Rincón de los Sauces y horas después en Barrancas .

Vecinos de esta última localidad compartieron en redes sociales cómo el remolino recorría algunas calles centrales del pueblo levantando polvo y arena con baja visibilidad. Ante el temor por el avance de esa columna de aire y polvo, los vecinos se refugiaron en sus hogares o algún lugar seguro para evitar daños mayores.

El otro se observó en un yacimiento Bajo del Choique, que se encuentra a pocos kilómetros de Rincón de los Sauces. Se trata de lo que se conoce como el Cargadero de BDC, donde los operarios observaron “una especie de remolino que levantó el tráiler de los camioneros y voló un tanque de agua”.

Los trabajadores indicaron que, afortunadamente, estaban en ese instante dentro del tráiler. No obstante, estaban realizando tareas con condiciones meteorológicas adversas.

Por qué se producen los remolinos de viento

Desde la AIC indicaron estos remolinos no son comunes, pero se pueden dar en tormentas convectivas como las de hoy en la zona. E indicaron que esas formaciones son más comunes en ambientes tropicales y ecuatoriales.

Por su parte, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) los describen como torbellinos de polvo o arena, también son conocidos en otros países como "diablo de polvo". Son columnas de aire giratorio que mantienen en suspensión partículas de polvo o arena levantado del suelo.

Tienen un diámetro pequeño y un eje aproximadamente vertical. Especificaron que este tipo de remolino es común en los días muy soleados y de fuerte calentamiento diurno. "El sol aumenta la temperatura del suelo y por contacto se calienta el aire que está en contacto con él, obligando al aire a ascender rápidamente. Si las condiciones son adecuadas comienza a rotar arrastrando las partículas de suelo y adquiriendo una tonalidad similar a la de la superficie", describieron.

La rotación puede ser en cualquier dirección alrededor del centro. Su altura generalmente es menor a 30 m, pero se han reportado torbellinos de hasta 1 km. Este fenómeno rara vez presenta una amenaza a las personas o las propiedades.