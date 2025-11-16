Avenida Mosconi: un proyecto en etapas para no cortar la circulación del tránsito

La Municipalidad de Neuquén tiene previsto realizar una megaobra en una de las arterias más transitadas de la capital. Los plazos, los costos y la estrategia para no entorpecer el tránsito.

Después de la firma del traspaso a la órbita local , la Municipalidad de Neuquén avanza en el desarrollo de una megaobra sobre la Avenida Mosconi. El proyecto apunta a bajar la multitrocha a nivel, construir desagües pluviales e integrar esta arteria a la trama urbana con plazas y cruces más amigables para el peatón, pero con un esquema pensado para reducir al máximo las complicaciones para frentistas y automovilistas, que convivirán durante 12 meses con las máquinas viales.

La Avenida Mosconi se extiende por 14 kilómetros, desde los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti hasta la calle Río Colorado/Futa Leufú, al límite con Plottier. Para 2026, la Municipalidad planea intervenir dos de las seis etapas que tiene el proyecto, que cubren unos 3 kilómetros de esta arteria, en una planificación que busca evitar cortes totales del tránsito para los vecinos.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, explicó a LMNeuquén las características de las primeras dos etapas, que fueron incluidas en el presupuesto de obras públicas de 2026, presentado en las últimas semanas por el intendente Mariano Gaido.

Cómo va a quedar la Avenida Mosconi después del traspaso a la Municipalidad

"Como cada sector en que lo dividimos tiene características distintas, dividimos esa extensión de 15 kilómetros en seis etapas", afirmó el funcionario, y agregó que, si bien los trabajos se pueden hacer de manera simultánea o una después de la otra, se decidió intervenir sólo dos etapas en 2026, también atentos a la capacidad presupuestaria de la Municipalidad.

Nicola recordó que la Avenida Mosconi va a financiarse con recursos propios de la Municipalidad de Neuquén. "Cuando presentamos el proyecto ejecutivo, la obra tenía un costo de 170 millones de dólares. Si hiciéramos toda la avenida en un año, se llevaría todo el presupuesto de obras públicas de la Municipalidad", afirmó.

De este modo, se decidió incluir dos etapas de la Avenida Mosconi en el presupuesto de 2026, lo que representa aproximadamente un tercio del monto total del proyecto. Si bien se avanzará sobre 3 kilómetros de los 14, una de las etapas contará con una estructura más ambiciosa, que busca descomprimir el tránsito en el área de acceso a los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti.

Las etapas de 2026 no interrumpen el tránsito

La Municipalidad de Neuquén planifica realizar dos de las seis etapas de la Avenida Mosconi en 2026, en una obra que demandará 12 meses de trabajos. Las zonas elegidas fueron el sector 6, entre el ingreso a Cipolletti por los puentes carreteros hasta la calle Primeros Pobladores, y el sector 4, entre Linares y Gatica.

mosconi etapas

Si bien el sector 6 cubre unos 600 metros lineales, será uno de los más ambiciosos. Nicola explicó que "la característica especial es que tiene un viaducto, los autos que vengan desde Cipolletti cruzando el puente van a seguir en altura, por una especie de prolongación del puente, y por abajo van a pasar otras calles, como Alderete u Obrero Argentino".

De esta manera se busca descomprimir el tránsito de una zona que se suele congestionar en las horas pico, en el que se complica la conectividad norte-sur por la cantidad de vehículos que cruzan desde o hacia Cipolletti.

avenida mosconi proyecto 6

"Es el único sector que tiene estas características con muchos cruces y también el factor de la actividad productiva, que suma camiones al tránsito", detalló Nicola. Según pudo saber LMNeuquén, el plazo de ejecución de la obra es de unos 12 meses y está próxima a licitarse. Aunque aún no hay números finales del presupuesto, se estima que el costo total del sector 6 ronde los 28 mil millones de pesos.

mosconi etapas 2

En simultáneo, la Municipalidad licitará también el sector 4, entre las calles Linares y Gatica, que atraviesan "la zona caliente del área comercial de Neuquén", según destacó Nicola. En total, se van a intervenir 2 kilómetros de la Avenida Mosconi, en dos etapas diferenciadas para evitar que los neuquinos se encuentren con una arteria cortada.

"La circulación siempre va a estar garantizada", dijo el secretario. Explicó que el objetivo es cortar el tramo central, que está sobre el terraplén, cuando inicien los trabajos. En ese período, los automovilistas van a poder circular por las calles colectoras, que van a tener prohibido el estacionamiento, lo que permitirá el tránsito en tres carriles de cada sentido.

"Cuando se puede habilitar (el sector central de la multitrocha), el tránsito vuelve al centro y ahí se desarrolla sobre las colectoras el espacio de vereda, espacios verdes y el pluvial", explicó Nicola, que aclaró que los desagües van a construirse en los sectores laterales de la avenida, abajo de la bicisenda.

mosconi proyecto

Este sector también tendrá un plazo de ejecución de 12 meses y podría licitarse pronto, con un costo aproximado de 65 mil millones de pesos, aunque la cifra podría variar de acuerdo a la dinámica de los precios.

Cómo siguen los trabajos

El secretario municipal aclaró que va a quedar pendiente el trayecto del sector 5, que une la calle Primeros Pobladores con calle Linares. Por el momento, está previsto realizar la megaobra sólo con recursos municipales, aunque no se descarta que en el futuro se pueda acceder a otras herramientas financieras, como el crédito internacional, para avanzar con más velocidad en la conclusión del proyecto. "No lo estamos buscando pero tampoco está descartado", señaló.

La Municipalidad se enfocará también en el diálogo con los frentistas, ya que en la zona se emplazan comercios importantes de la capital. Sin embargo, Nicola consideró que "la prohibición de estacionar es uno de los problemas más pequeños que puede generar una obra" y recordó que muchas ciudades del mundo tienen estacionamiento limitado en las zonas céntricas o comerciales.

proyecto mosconi

"Los que somos de Neuquén de toda la vida estamos acostumbrados a estacionar frente al comercio para ir a comprar, pero es algo que hace tiempo ya no es posible", dijo en relación a la zona comercial que, incluso ahora, suele tener todas las veredas ocupadas.

Para la ciudad de Neuquén, el desarrollo de la obra en dos sectores en simultáneo (desde el puente hasta Primeros Pobladores y desde Linares hasta Gatica) será un gran desafío, ya que este proyecto va a convivir con otra ambiciosa apuesta de la Municipalidad de Neuquén en materia de infraestructura vial.

Nicola aclaró que, si bien el proyecto ejecutivo todavía no se culminó, muy pronto se conocerán avances sobre el desarrollo del puente aéreo sobre el acceso norte de la ciudad. Se trata de un cruce elevado en forma de Y que conectará las calles Salta, 9 de julio y un acceso hacia calle Jujuy, sobre la rotonda conocida como Pirkas. Allí ya iniciaron también los trabajos para la creación de un estacionamiento subterráneo y polo gastronómico a partir de una concesión con el sector privado.

Detalles de la obra de la Avenida Mosconi

Con esta megaobra, la intención del municipio “es resolver la problemática que genera la ex ruta nacional 22 atravesando la ciudad”.

Mencionó que, al estar elevada, genera una especie de represa los días de lluvia y hay sectores donde se producen anegamientos. Por esa razón la obra que proyectan realizar con recursos municipales incluye la construcción de un pluvial muy importante. Además, consideró que al ser hoy una gran avenida urbana que atraviesa la ciudad, “vamos a transformarla con cuatro carriles de circulación por lado”.

ON - Avenida Mosconi (9) Omar Novoa

Aclaró que la idea es hacerla mucho más muy amigable para el peatón, con veredas más anchas: “Vamos a uniformar toda la arquitectura de las veredas ampliándolas a 5 o 6 metros de ancho con un espacio verde longitudinal de punta a punta”, precisó. Para tomar dimensión de lo que representará esta obra, indicó que se generará el equivalente a 25 plazas de una manzana y habrá bicisendas, iluminación led y semáforos.

La Avenida Mosconi, ex ruta nacional 22, se desarrolla a lo largo de 14 kilómetros desde el puente carretero que une la ciudad de Neuquén con Cipolletti hasta la vecina localidad de Plottier. Cuando esté terminada contribuirá a mejorar el tránsito longitudinal y transversal. “Habrá cruces y se construirá al mismo nivel de la ciudad, o sea que realmente es muy beneficiosa”, opinó.