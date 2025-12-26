Intensa búsqueda de tres mujeres en Neuquén: quiénes son

Ante cualquier información se solicita comunicarse con la comisaria más cercana o al teléfono (299) 4569787.

La Policía de la Provincia del Neuquén mantiene activos tres pedidos de ubicación y paradero para hallar a tres mujeres que fueron vistas por última vez en la ciudad de Neuquén. Las denuncias fueron radicadas en las últimas horas e inmediatamente se iniciaron las búsquedas .

Los casos son abordados por el Departamento Centro de Operaciones Policiales , con la participación de la División de Búsqueda de Personas (BAP) y otras dependencias especializadas. En todos los hechos se solicita la colaboración de la comunidad para aportar datos que permitan avanzar en la localización.

La primera de las denuncias fue radicada para dar con el paradero de María Soledad Constancia Marty , de 37 años, de tez trigueña, ojos marrones, cabello largo oscuro y contextura delgada. Mide aproximadamente 1,65 metros.

Según se informó, fue vista por última vez en la zona de calle Yapu, manzana 40-B, en el sector de Valentina Norte Rural, en Neuquén. Se desconoce la vestimenta que llevaba puesta al momento de ausentarse.

Búsqueda de mujer 3

La denuncia fue realizada este miércoles, con intervención del Juzgado de Familia y de la Oficina de Violencia, en el marco de actuaciones por desaparición de persona.

Otro de los pedidos corresponde a María Florencia Luján, de 30 años. Mide aproximadamente 1,55 metros, es de tez morena, contextura delgada, con cabello oscuro y ojos oscuros.

De acuerdo a la denuncia, fue vista por última vez en inmediaciones de Fortín 1° de Mayo 1101, en el barrio Don Bosco III, en la ciudad de Neuquén. Al momento de ausentarse se desconoce la vestimenta que llevaba puesta.

La denuncia fue realizada este jueves, con intervención del Juzgado de Familia, en el marco de actuaciones por desaparición de persona.

Búsqueda de mujer 1

Otro de los pedidos difundidos es por Yamila Elizabeth Pincheira, de 33 años. Es de tez trigueña, ojos marrones, contextura delgada y cabello oscuro, lacio. Su estatura aproximada es de 1,65 metros.

En este caso, no se cuenta con datos precisos sobre el lugar donde fue vista por última vez, ni sobre la vestimenta que llevaba al momento de ausentarse. La denuncia fue radicada este miércoles y la causa se tramita con intervención de la Oficina de Violencia, bajo actuaciones encuadradas en la Ley 2212.

Búsqueda de mujer 2

Canales de contacto y pedido de colaboración

Desde la Policía del Neuquén reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad. Ante cualquier información que pueda resultar útil para dar con el paradero de las mujeres buscadas, se solicita comunicarse de manera inmediata con la comisaría más cercana.

También se encuentra habilitado el teléfono (299) 4569787, correspondiente al área interviniente, para recibir datos de forma directa.

Las investigaciones continúan en curso y los pedidos de paradero permanecen vigentes hasta tanto se logre establecer el paradero de las mujeres.