Polémica: la fiscalía pidió sobreseer a un reconocido odontólogo acusado por abuso

Un reconocido odontólogo de San Martín de los Andes fue acusado por abusar de una de sus pacientes durante las consultas, pero la fiscalía considera que la prueba no alcanza para juzgarlo y pretende sobreseerlo. La causa pende de un hilo.

Según la información que obtuvo LM Neuquén , el odontólogo (a quien por el momento no se identificará por motivos legales) fue denunciado en julio 2024 por abusar de una de sus pacientes en la localidad cordillerana, de apenas 9 años.

La niña, en un pedido desesperado de ayuda y con miedo de hablar, hizo el develamiento en su escuela, a raíz de lo cual se puso en marcha el protocolo para estos casos, se realizó la denuncia tras darlo a conocer a sus padres y se inició una investigación.

Puntualmente, la víctima pudo relatar a allegados y también en Cámara Gesell que el odontólogo, durante las consultas en las que quedaba solo con ella dentro del consultorio, la subía encima suyo, la apretaba contra sí y le daba besos en distintas partes de su cuerpo, incluso por debajo de la ropa. A primera vista, una conducta de clara connotación sexual y, al menos en principio, reprochable.

Fiscalia san martin

No obstante esto, tras las primeras medidas de investigación, la fiscalía decidió desestimar la causa, por considerar -siguiendo la opinión de una psicóloga interviniente- que las conductas no configuraban un tipo de abuso sexual y que la niña simplemente sintió "un agravio a su espacio personal". Por esto, se ordenó el archivo en enero de este año.

Sin embargo, luego se sumó una segunda pericia de la misma psicóloga tiempo después, en la cual detalló los efectos del trauma evidenciados por la niña, quien demostró sufrir el estrés postraumático propio de cualquier víctima de abuso, lo que impulsó a la fiscalía a formular cargos contra el profesional en septiembre pasado, señalándolo como autor del delito de abuso sexual simple.

A contrarreloj

Tras esa audiencia, se fijaron dos meses de plazo de investigación para seguir reuniendo prueba, pero al finalizar ese lapso -en noviembre pasado-, el fiscal jefe Gastón Ávila en lugar de pedir elevar la causa a juicio, solicitó el sobreseimiento del odontólogo. Una vez más, afirmó que no era posible atribuirle el abuso sexual, puesto que del relato de la niña, surge que el profesional "no afectó sus partes sexuales". Además, se apoyó en el primer informe de la psicóloga, en el que se intentó sacar del ámbito de un abuso sexual la conducta del profesional hacia la niña.

Hasta el momento, la causa no se ha cerrado gracias a la intervención de un actor crucial: el defensor de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, Lucas González. Este funcionario fue quien consideró que sí debía avanzar la acusación por el delito y pidió al juez Ignacio Pombo que rechace el sobreseimiento y le otorgue un mes más de investigación. Pombo, con buen criterio, se opuso al sobreseimiento y otorgó el plazo solicitado.

gaston avila fiscal jefe

Pero, ¿cómo continúa hoy la causa? Lo último que pudo saber LM Neuquén es que un abogado particular asumió en representación de la familia de la niña víctima. El letrado Lucas Dumigual es quien hoy impulsa que la causa contra el odontólogo avance y, aunque confirmó a este medio que aguarda la audiencia ante Impugnación para solicitar una nueva prórroga al plazo de investigación, evitó brindar más detalles para proteger la reserva de la causa, que tan delicada es por involucrar a una niña.

De continuar la causa, todo indica que sería sin el apoyo de la fiscalía.