Simulacro exitoso de amenaza de bomba en el CAM: en 4 minutos evacuaron el edificio

Fue realizado por una brigada de emergencias que funciona en el sector. Participaron 450 empleados de Ministerio de Salud.

Más de 450 empleados de la cartera sanitaria participaron la semana pasada de un simulacro de evacuación del ministerio de Salud en el edificio III del Centro Administrativo Ministerial (CAM). El ejercicio consistió en desalojar los 5 pisos del edificio ante la amenaza de bomba, y en 4 minutos se logró reunir a todas las personas en el punto de encuentro sin incidentes . La Brigada de Emergencias que funciona en el edificio está conformada por 40 voluntarios .

La actividad formó parte de las acciones que se vienen desarrollando desde la dirección de Seguridad e Higiene, y en esta oportunidad se contó con la colaboración de la empresa conservadora de las instalaciones contra incendio TOTAS SAS.

Además, se pudo contar con la colaboración del personal de la Unidad N°2, Cuartel Gregorio Álvarez de la División Bomberos de la Policía Provincial.

Cómo se hizo

El ejercicio consistió en la evacuación total del edificio ante el riesgo de incendio. Fueron más de 450 personas presentes en los cinco pisos del edificio, quienes en 4 minutos confluyeron en el punto de reunión sin incidentes.

Los objetivos principales fueron dar a conocer de manera práctica el plan de emergencia y ejercitar las maniobras de la Brigada de Emergencias poniendo énfasis en la seguridad de las personas.

Los resultados fueron más que satisfactorios y su evaluación permitirá mejorar los procedimientos para seguir forjando pautas de comportamiento y participación que contribuyan a la cultura de seguridad de la organización, dijeron los organizadores.

Este año la Dirección según la ordenanza municipal y las normas de prevención de riesgos programó actividades de capacitación en emergencias. Estas permitieron el reclutamiento de voluntarios con quienes se conformó una Brigada de Evacuación, quienes desempeñan roles preestablecidos en el marco de un Plan de Contingencias.

Dentro de las capacitaciones anuales para agentes de salud que se desempeñan en el edificio III CAM se realizaron cursos de prevención de incendios, plan de evacuación, realización de simulacro, primeros auxilios: reanimación cardiopulmonar (RCP) y DEA (Desfibrilador Externo Automático).

En Centenario

En noviembre pasado se realizó el 9° Curso Internacional de Intervención en Desastres, organizado por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, Bomberos de Centenario y el grupo de rescate Topos Internacional con un simulacro a gran escala que recreó un terremoto de magnitud 8.8.

La práctica integral permitió que los equipos participantes aplicaran todos los conocimientos incorporados durante cuatro días de formación intensiva.

El cierre contó con la presencia de la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna; el coordinador de Gestión de Desastres de Magen David Adom (MDA) de Israel, Dr. Chaim Rafalowski; el presidente de Rescate Internacional Topos México, Luis Alberto Gutiérrez Gómez; el líder de la célula argentina, Mariano Junco; y el coordinador del Comité de Emergencias de Riesgos y Desastres del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción (Chile), Ramón León Bastías, entre otros representantes.

Durante el simulacro se trabajó en un escenario que simulaba un colapso estructural generalizado producto de un sismo. Los equipos de rescate, organizados por células operativas, debieron realizar la búsqueda y rescate de 18 personas atrapadas, algunas con lesiones leves y otras con compromisos vitales.