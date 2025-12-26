Un incendio por pirotecnia dejó a una familia sin nada en Senillosa y piden ayuda solidaria

Las llamas arrasaron una vivienda durante la madrugada del 24. Los adultos resultaron heridos y solicitan colaboración para reconstruir la casa y continuar con un comedor comunitario.

Un incendio de grandes dimensiones destruyó por completo una vivienda en la localidad de Senillosa y dejó a una familia en la calle, con pérdidas totales y personas heridas. El hecho ocurrió durante la madrugada y, según contó la damnificada, el fuego se habría iniciado por el arrojo de pirotecnia . Ante esta situación, la familia solicita ayuda solidaria para poder reconstruir su hogar y recuperar elementos esenciales.

El siniestro se produjo el miércoles 24, alrededor de las 23:30 , cuando Dalina González y su familia encontraban saliendo de la vivienda. La mujer relató que habían salido junto a sus hijos para compartir la cena con un familiar y, en ese momento, advirtieron que algo había sido arrojado contra la casilla, lo que provocó que el fuego se expandiera de manera inmediata.

Según explicó, el foco ígneo se originó en el exterior de la vivienda, donde había materiales inflamables, y se habría tratado de un elemento explosivo. “No sabemos si fue un petardo o algo similar, pero explotó y en minutos se prendió todo”, señaló en declaraciones con Canal 7 Noticias. El incendio está siendo investigado para determinar su origen exacto y si existió intencionalidad.

Incendio Senillosa 1

Como consecuencia del fuego, Dalina, su pareja y una de sus hijas debieron ser asistidos en el hospital local por inhalación de humo y quemaduras. El hombre fue quien sufrió las lesiones más graves, al intentar rescatar el carro con mercadería que utilizan para trabajar como vendedores ambulantes. Presenta quemaduras importantes en un brazo y parte del rostro, y no se descarta una derivación a Neuquén capital para una mejor atención especializada.

Madre e hija recibió el alta médica cerca de las 5:30 de la madrugada y, apenas pudieron, regresaron al lugar del incendio para evaluar los daños. Allí constataron que la vivienda había quedado completamente destruida y que no había posibilidad de recuperar ningún elemento. “No quedó nada de la parte de la casilla, solo cenizas”, relató Dalina.

La mujer también indicó que horas antes del incendio habían sido víctimas de un robo, en el que les sustrajeron un gazebo, una bicicleta, una parrilla y otros elementos de trabajo. Por ese motivo, no descartan que ambos hechos puedan estar relacionados y que el incendio haya sido provocado de manera intencional. “Primero nos roban y después nos pasa esto. No entendemos tanta maldad si lo único que hacemos es trabajar y criar a nuestros hijos”, expresó.

Incendio Senillosa 2

Perdidas importantes y llamado a la solidaridad

Entre las pérdidas se encuentran documentos personales y certificados de discapacidad de dos de sus hijos, lo que obligó a Dalina a realizar una exposición policial para poder iniciar los trámites de reposición. También se quemaron ropa, muebles, mercadería, herramientas de trabajo y ahorros que la familia había reunido durante años.

Además de la reconstrucción de la vivienda, la familia necesita elementos básicos para poder retomar su actividad laboral. Dalina explicó que suelen salir a vender junto a sus hijos, a quienes trasladan en un carrito, ya que no los dejan solos ni al cuidado de terceros. “Todo eso también se perdió con el incendio”, señaló.

Dalina es además colaboradora de un comedor comunitario que funciona a pulmón y con donaciones, y manifestó su preocupación por no poder asistir a las familias que dependen de ese espacio. “Yo quiero volver a levantar la casa para estar bien con mi familia, pero también quiero seguir cocinando. Hay muchas familias que esperan el plato de comida martes y jueves”, afirmó.

Incendio Senillosa 3

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias daly32, a nombre de Dalina González. También se reciben donaciones de materiales de construcción, ropa, alimentos y elementos esenciales. “Lo material con el tiempo se recupera. Doy gracias a Dios de que estamos vivos y confío en la solidaridad de la gente”, concluyó.