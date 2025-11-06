La izquierda docente y esa manía de desconocer lo establecido

En un nuevo capítulo del enfrentamiento entre ATEN Provincia y Capital, Angélica Lagunas vuelve al ruedo, tratando de forzar su participación en una mesa salarial para la cual no se le ha reservado silla.

La emboscada que la izquierda docente capitalina, con Angélica Lagunas a la cabeza, le tendió al secretario general de ATEN Provincia, Marcelo Guagliardo , es la muestra de lo que sucederá durante los próximos meses en la provincia.

Mientras dure la mesa salarial, la izquierda docente neuquina intentará forzar su inclusión en las gestiones; y ATEN Provincia mantendrá el rigor de lo que marca el estatuto del gremio, cuya letra fina indica que el responsable de las negociaciones, como máximo responsable de la organización es el secretario general. En este caso, Marcelo Guagliardo.

El forcejeo en el ingreso a Casa de Gobierno, intentando entrar por la fuerza, es manifestación de un accionar que el tiempo ha dejado atrás y que la sociedad rechaza mayoritariamente, más allá de coincidir o no con el referente provincial del gremio docente.

aten- denuncia- violencia

La violencia que todos rechazan

Así lo indica el termómetro social y lo antipático que resultan estos actos cada vez que irrumpen con violencia en la capital provincial.

También dan muestra de ello testimonios de personas que fueron protagonistas de momentos conflictivos en la provincia, durante los cuales los mismos personajes “trabajaron más para desestabilizar que para construir consensos”.

Sucedió durante las negociaciones de los reclamos y negociaciones que ATEN Provincia llevó adelante durante 2017 y 2018. “La izquierda docente neuquina nunca mocionó aprobar una propuesta”, señaló un funcionario de carrera que supo estar en aquellas negociaciones. “Y cuando fueron a mesas, en años anteriores, hicieron lo mismo; ni siquiera se quedaban a firmar el acta que ya habían aprobado las asambleas”, agregó tratando de dar luz sobre el accionar y la mecánica que utiliza el sector disidente para entorpecer las negociaciones entre el gobierno y las máximas autoridades del gremio docente.

SFP ATEN paritarias casa de gobierno tobares guagliardo mansilla (15) Sebastián Fariña Petersen

Los antecedentes del 2018

“No les interesa ser parte, solo tienen el objetivo de obstruir y romper, poniendo en riesgo los avances de las negociaciones que se emprenden, así como tampoco les interesa los días de clase perdidos por los niños y adolescentes”, señaló un funcionario judicial que fue parte de la mediación durante el conflicto docente del año 2018.

“Fue un conflicto que terminó en mediación luego de más de 42 días de paro. Luego de mucho trajinar y profundas discusiones se arribó a una acuerdo. Se logró un acuerdo sobre todos los puntos. Angélica Lagunas, como secretaria general de ATEN Capital, participó de esas reuniones, pero cuando fue a la asamblea de los docentes capitalinos impulsó el rechazo a la propuesta consensuada”, indicó.

Lo relatado por el funcionario judicial es recordado por funcionarios de aquella administración provincial y por representantes de otros gremios. La izquierda docente llevó el conflicto más allá de los límites que le impone la propia justicia. Finalmente, las asambleas de cada seccional votaron y, por mayoría, aceptaron la propuesta.

Atrás quedaron casi tres meses del período escolar con las aulas vacías y los alumnos sin recibir los contenidos de casi la mitad de un año lectivo.

SFP Elecciones Aten votacion Angelica Lagunas (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

Las denuncias en Salud Mental

¿Es solo la Educación la que está sufriendo un nuevo embate de la izquierda neuquina? La respuesta es no. Hace algunos días, desde la Junta Interna de la rama Salud de ATE, los delegados del sector denunciaron la paralización del sector de Salud Mental.

Carlos Giménez identificó a profesionales del sector enrolados en la izquierda que “han vaciado y paralizado el servicio de internación y atención médica del área Salud Mental y Adicciones”.

Según el delegado, “los profesionales no están presentes en sus lugares de trabajo y han desatendido el área, ocasionando graves inconvenientes en los pacientes internados y las personas que demandan atención en consultorio”.

Giménez relaciona a la situación planteada con “cuestiones de tinte político, como ya ocurrió otras veces en nuestro hospital”.

Asoman, en Neuquén, focos de tensión. Habrá que ver si se expanden o solo quedan en una anécdota más.