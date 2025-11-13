El insólito momento de furia de Cristiano Ronaldo tras su expulsión en las eliminatorias

El histórico delantero vio la roja en la derrota de Portugal ante Irlanda y se fue haciendo gestos a la hinchada rival.

Cristiano Ronaldo , histórico goleador y capitán de Portugal, fue expulsado en la anteúltima fecha de las eliminatorias europeas frente a Irlanda, tras pegarle un codazo a un defensor irlandés. Tras la revisión del VAR, el árbitro decidió sacarle roja a CR7 , quien se retiró del estadio haciendo gestos a la hinchada local.

Portugal llegaba a esta fecha con posibilidades de cerrar la clasificación directa al Mundial 2026, pero tras su derrota por 2-0 ante Irlanda , deberá esperar a la última fecha, en la que enfrentará a Armenia de local, sin la presencia de su capitán. La selección lusa marcha primero en el grupo F de las eliminatorias con 10 puntos.

¡¡¡ENORME PROBLEMA PARA PORTUGAL!!! ¡¡¡POR UN CODAZO, CRISTIANO RONALDO FUE EXPULSADO VS. IRLANDA Y SU EQUIPO PIERDE 0-2!!! Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gYpvItXWoW

La sexta fecha, además tendrá el enfrentamiento entre Hungría (8 puntos) e Irlanda (7 puntos). Portugal ya tiene asegurado el repechaje, ya que no lo pueden superar dos selecciones, pero deberá ganar o empatar y esperar resultados para cerrar el pasaje directo al Mundial.

El partido ante Irlanda venía con polémica para Ronaldo. En la conferencia previa, el delantero aseguró saber que lo iban a abuchear bastante, pero prometió ante los periodistas intentar portarse bien. Aunque el comentario fue entre risas, tras su expulsión, el capitán se fue haciendo gestos a la hinchada e incluso cruzándose con el entrenador rival antes de irse al túnel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BBCMOTD/status/1989079787311362551?s=20&partner=&hide_thread=false Cristiano Ronaldo said he was going to be a "good boy" in his pre-match press conference...



He has just received a straight red card pic.twitter.com/A96hwp5FOH — Match of the Day (@BBCMOTD) November 13, 2025

La roja a Cristiano podría significar mayor dificultad de lo que parece para Portugal. No estará en el último partido frente a Armenia, pero su expulsión podría significar también perderse el primer encuentro del Mundial. Esto se debe a que, al haber sido una roja directa, la sanción podría ser de más de una fecha.

El Mundial 2026 será el sexto para Ronaldo -compartirá el récord con Lionel Messi- y el último, como confirmó el mismo jugador recientemente. Portugal llega como uno de los grandes candidatos para esta cita mundialista, habiendo sido el campeón de la Nations League y contando en su plantel con múltiples figuras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1988320964300488868?s=20&partner=&hide_thread=false Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial 2026 SERÁ EL ÚLTIMO en su carrera pic.twitter.com/97pf0rdrlo — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 11, 2025

La polémica entrevista de Cristiano Ronaldo en la que habló de Messi y Argentina

El portugués, en una entrevista con Piers Morgan, fue tajante y polémico con varios temas, incluyendo el Mundial 2026, Messi y la obtención de la copa en Qatar 2022 e incluso su fama y fortuna.

Con respecto al próximo Mundial, Cristiano sorprendió al declarar que "no es un sueño ganar la Copa del Mundo". El ex jugador del Real Madrid destacó que no cree que "ganar la copa cambie mi posición en la historia del fútbol". La respuesta generó un debate en las redes, entre los que creen o no la palabra de Ronaldo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PiersUncensored/status/1986443453333450830?s=20&partner=&hide_thread=false Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan it's not a dream of his to win the World Cup.



'It wouldn't change my name in the history of football.'



Watch more of part 2 of the full interview



https://t.co/tL9iaAjcNS@piersmorgan | @cristiano pic.twitter.com/cE86CdXHvl — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 6, 2025

Con respecto a la selección argentina y Messi, el luso aclaró que no cree que el astro argentino sea mejor que él y fue polémico al quitar importancia al título en Qatar: "¿Cuántos mundiales ganó Argentina antes de Messi? Están acostumbrados a ganar. Si Portugal gana, será un shock para el mundo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1986453577024315787?s=20&partner=&hide_thread=false "¿CUÁNTOS MUNDIALES GANÓ ARGENTINA ANTES DE MESSI?"



Cristiano Ronado habló sobre la cantidad de Copas del Mundo que tiene la Selección y se refirió a una posible coronación de Portugal. pic.twitter.com/IBIkl5d3eV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 6, 2025

El Mundial de 2026 puede ser uno de los últimos escenarios de la rivalidad que protagonizó los grandes escenarios del fútbol por más de una década.