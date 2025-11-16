Brasil inauguró una estatua religiosa más alta que el Cristo Redentor de Río de Janeiro

Se trata del más grande del mundo dedicado a esa figura religiosa y promete atraer miles de turistas y fieles. Los detalles.

Se trata de una imagen de la Virgen de Fátima, tiene 54 metros de altura y está formada por un interior de poliuretano y un exterior de fibra de vidrio con resina, está uicada en el estado de Ceará, Brasil.

En el estado de Ceará, Brasil celebró la inauguración de una imponente estatua de Nuestra Señora de Fátima que, con sus 54 metros, supera en altura al célebre Cristo Redentor de Río de Janeiro . La presentación reunió a miles de personas que participaron de una misa y un festival musical. La monumental obra, señalada por las autoridades como la más grande del mundo dedicada a esa figura religiosa, aspira a convertirse en un nuevo polo turístico para la región.

La inauguración ocurrió este jueves por la noche, en un evento que incluyó la bendición del monumento, actuaciones artísticas y la presencia de fieles que llegaron con varias horas de anticipación para asegurarse un lugar, según informó O Globo. El Gobierno de Ceará indicó que la iniciativa forma parte de un plan para reforzar el turismo religioso y atraer nuevos visitantes al interior del estado.

El Gobierno local sostiene que el nuevo símbolo religioso podría convertirse en una de las principales atracciones de esa zona del país y en un polo de peregrinación. O Globo destacó que las autoridades prevén un crecimiento sostenido del flujo de visitantes atraídos por el monumento, la programación litúrgica y la oferta cultural asociada a la devoción mariana.

Brasile: cómo es la estatua que promete atraer miles de turistas y fieles

La estatua esta formada por un interior de poliuretano y un exterior de fibra de vidrio con resina. La siguiente capa, el acabado, está realizado en gel y pintura, informó el medio Info Católica. También indicaron que el monumento se hizo en diferentes pedazos que fueron transportados al lugar de su emplazamiento, donde finalmente fueron ensamblados, y que todo ese proceso llevó un año y cinco meses y requirió de la participación de más de 30 personas.

Con sus 54 metros de altura, la nueva estatua pasa a ser una de las más altas del continente dedicadas a la religió católica junto con el Cristo Redentor (38 metros), Santa Rita de Cascia, también en Brasil (56 metros) y Virgen de la Paz, en Venezuela (46 metros).

Virgen de Fátima. Brasil

Cristo Redentor: en medio de una investigación por un delito

La inauguración del nuevo ícono religioso de Nuestra Señora de Fátima se da a dos meses de un hecho que volvió a poner al Cristo Redentor en el centro de la atención pública. El pasado 11 de septiembre, dos hombres se subieron al histórico monumento y saltaron en paracaídas desde su brazo derecho hacia la laguna Rodrigo de Freitas. Las autoridades brasileñas de seguridad iniciaron un proceso de investigación porque la acción podría ser considerada un delito contra el patrimonio cultural.

El momento del salto fue filmado por el guía turístico David Moreira (@davidriotour), quien, al ver a los hombres subidos al monumento, decidió sobrevolar la estatua con un dron y grabar un video. La grabación muestra a una persona sentada en una de las manos del Cristo Redentor, balanceándose mientras prepara su equipo para el salto.

El episodio generó una oleada de críticas en redes sociales, mientras que el caso fue registrado por el Santuario del Cristo Redentor, en la comisaría 7, de Santa Teresa, como delito contra el patrimonio cultural, perteneciente a la Arquidiócesis de Río de Janeiro. La Policía Civil informó que solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad y que está realizando una investigación para identificar a los responsables.