Inesperado giro: la escalofriante sospecha por la muerte de un empresario que cayó de un acantilado

Diez meses después del accidente, la justicia investiga otra hipótesis sobre lo que realmente lo pudo haber sucedido al millonario empresario.

La muerte del empresario Isak Andic , fundador de la marca de moda Mango , sigue generando dudas en la justicia. A casi un año del supuesto accidente que le costó la vida, su hijo Jonathan Andic pasó de ser testigo a investigado.

La causa ahora busca esclarecer si la caída fue realmente un hecho fortuito o si existieron otras circunstancias.

El 14 de diciembre de 2024, Isak, de 71 años, realizaba una caminata por las cuevas de salitre de Collbató , en Barcelona, acompañado por su familia. Según las primeras versiones, el empresario resbaló y cayó desde unos 150 metros de altura , un accidente que provocó su muerte en el acto.

El propio Jonathan fue quien llamó a los servicios de emergencia. Relató que escuchó un desprendimiento de piedras y al mirar, vio cómo su padre se precipitaba al vacío. Poco después, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Forense de Cataluña, donde los peritos confirmaron el fallecimiento por causas accidentales.

Isak Andic La justicia catalana analiza el teléfono del heredero de Isak Andic, en medio de nuevas dudas sobre lo que ocurrió durante la excursión familiar en Collbató.

Durante varios meses, el caso se mantuvo cerrado. Sin embargo, nuevas declaraciones introdujeron dudas sobre la relación entre padre e hijo, descrita por algunos testigos como “compleja” y marcada por diferencias personales y empresariales.

El inesperado giro en la investigación

La jueza del Juzgado de Instrucción N°5 de Martorell resolvió reabrir la causa e incluir a Jonathan Andic como investigado. La decisión se basó en informes presentados por la unidad de investigación de los Mossos d’Esquadra, que detectaron contradicciones en las declaraciones del heredero de Mango.

Fuentes judiciales indicaron que se trabaja bajo secreto de sumario y que se incorporaron nuevas pericias técnicas. Entre ellas, un análisis exhaustivo del teléfono celular de Jonathan, cuyo contenido fue solicitado por los investigadores y está siendo revisado por especialistas en criminalística digital.

Hasta ahora, no existen pruebas directas que lo vinculen con la muerte de su padre, pero el cambio de su situación procesal reavivó el interés público en el caso. En paralelo, la familia emitió un breve comunicado en el que pidió respeto por el proceso judicial y expresó su apoyo al hijo del empresario.

Isak Andic2 Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, pasó de testigo a investigado en la causa que busca esclarecer la muerte de su padre en Barcelona.

“Confiamos en que el procedimiento concluirá pronto y demostrará la inocencia de Jonathan”, señaló el texto difundido a través del diario La Vanguardia.

El abogado penalista Cristóbal Martell, conocido por representar a figuras de alto perfil, asumió la defensa de Jonathan y se negó a hacer comentarios ante la prensa mientras avanza la investigación.

El legado de un empresario emblemático

Isak Andic fue una de las figuras más influyentes del sector textil español. Nacido en Estambul y radicado en Barcelona desde joven, fundó Mango en 1984, transformándola en una de las marcas más reconocidas de Europa. Su visión de negocio le permitió expandirse a más de 100 países y posicionar a la firma como símbolo de estilo y modernidad.

En 2024, la revista Forbes lo ubicó como la quinta fortuna más grande de España, con un patrimonio estimado en EUR 4500 millones. Además de su papel en Mango, integró los consejos de administración de importantes compañías y participó activamente en proyectos filantrópicos.