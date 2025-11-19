El impresionante operativo para desarticular una "oficina" de un cártel mexicano en España

Se trató de un procedimiento realizado en conjunto con la DEA y autoridades policiales de Países Bajos, que terminó con 20 detenidos.

La Policía Nacional de España llevó a cabo un impactante operativo para desarticular una “oficina” del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en aquel país europeo, en el que detuvieron a 20 personas , 15 de las cuales ingresaron inmediata y provisionalmente a prisión.

Entre ellos se encontraban “algunos objetivos prioritarios” que tenía desde hace años la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), así como también miembros de la Camorra italiana que se dedicaban a la distribución internacional de los estupefacientes.

Las personas arrestadas, se detalló, “se dedicaban a la introducción de grandes cargamentos de cocaína y metanfetamina desde Sudamérica para su posterior distribución en España y otros países europeos”.

Según se informó oficialmente, se trató de un procedimiento dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Especial Antidroga y realizado en conjunto no solo con la DEA sino también con autoridades policiales de Países Bajos.

Los detalles del operativo y qué encontraron

La Policía Nacional de España informó en un comunicado que el operativo se realizó en dos fases: una estuvo dirigida a las detenciones del núcleo de operaciones, mientras que la segunda puso el foco en los puntos clave de distribución en las provincias de Valencia y País Vasco. Las capturas se produjeron en distintas zonas de las ciudades de Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo.

Mientras se llevaban a cabo estos procedimientos, y de forma coordinada con las autoridades de Países Bajos, se interceptó un cargamento procedente de Costa Rica.

La Policía detuvo a 20 personas en el operativo para desarticular una "oficina" de un cártel mexicano en España

En total, se detalló, fueron intervenidos 1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275.000 euros en efectivo, criptomonedas por valor de 15.000 USDT, 3 armas cortas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata.

Cómo transportaban las drogas

Según la investigación que se inició durante el corriente año, los traficantes introducían la cocaína en España escondida en maquinaria industrial de gran tonelaje. Para esto aprovechaban “el entramado empresarial de uno de los principales objetivos españoles al servicio del cártel”, remarcó la Policía.

Una vez dentro del territorio español, almacenaban el cargamento en fincas ubicadas en la sierra de Madrid y en Ávila, zonas que proporcionaban tanto privacidad como seguridad para la custodia de la droga.

La distribución dentro de España, en tanto, era coordinada desde una finca próxima a La Adrada (Ávila) con ramificaciones en Bilbao y Valencia, empleando vehículos con compartimentos ocultos para el transporte de la droga.

El encargado de dar soporte en España a toda la estructura era un empresario español responsable de la logística del entramado.

En tanto, para el transporte internacional, la organización contaba con otras fincas en Talavera de la Reina (Toledo) donde se recepcionaba y enviaba la maquinaria industrial, con el estupefaciente oculto, con destino a Italia.

El primer envío de cocaína hacia suelo italiano se detectó en septiembre pasado, por intermedio de un capo de la camorra napolitana perteneciente al clan Amato-Pagano.

Según se comprobó, el encargado de dar soporte en España a toda la estructura de introducción, almacenamiento y distribución del producto era un empresario español responsable de la logística del entramado, a través de varias sociedades mercantiles de su propiedad.

De esta forma, además de proporcionar logística, permitía introducir en el flujo legal las ganancias económicas obtenidas, detalló la Policía.