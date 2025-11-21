Desarmaron al "Terminator" de Añelo: le incautaron una tumbera de tres caños

El sospechoso que causa temor con la inusual arma de fuego sería un adolescente. La Policía hizo un allanamiento en su aguantadero, en el sector Parcelo.

Los delincuentes neuquinos, a la hora de la fabricación de armas caseras, revelan una enorme audacia.

Los delincuentes neuquinos, a la hora de la fabricación de armas caseras, revelan una enorme audacia.

Los delincuentes de la región no solo revelan una gran audacia a la hora de protagonizar golpes delictivos en casas particulares y negocios sino que también generan un enorme temor al exhibir sus armas de fuego. Uno de estos pistoleros, que no ahorra disparos en los ataques, fue identificado por personal de la Comisaría Décima de la localidad de Añelo y a partir de una orden del Ministerio Público Fiscal (MPF), se dispuso un allanamiento.

Según lo indicado por las fuerzas de seguridad provinciales, el procedimiento se desarrolló este viernes por la mañana y el resultado fue muy positivo. Los allanamientos se concentraron en varios aguantaderos del sector Parcelo.

Respecto del sospechoso, la Policía se limitó a identificarlo porque se trata de un adolescente de 17 años. De todos modos, el aspecto más destacado del allanamiento fue el secuestro de un valioso iPhone 16 Pro Max y una tumbera de tres caños con una gran cantidad de municiones.

Asimismo, frente al hallazgo de macetas con plantas de Cannabis sativa, fue necesario convocar a la División Antinarcóticos Añelo.

Bajo investigación por lesiones graves

Otro de los domicilios allanados, en Calle 3, también tenía una pequeña huerta de marihuana y los efectivos avanzaron con la incautación de plantas y semillas. En este lugar, fue identificada una mujer de 45 años.

Más allá de los procedimientos, la investigación sigue adelante, a cargo de la Fiscalía Única de Cutral Co. Desde la Policía se especificó que se trata de una causa por lesiones graves.

En cuanto al arma secuestrada, los agentes no ocultaron su sorpresa por la enorme audacia del delincuente que fabricó la tumbera de tres caños y que, por lo menos en Neuquén, no hay registros de un arma casera de estas características.

tumbera añelo Gentileza Policía del Neuquén

Durante la presente semana, se desplegaron otros operativos positivos en materia de secuestro de armas de fuego. Uno de los procedimientos se llevó a cabo en el cruce de las calles Necochea y Raihue, donde los efectivos del Departamento Seguridad Metropolitana persiguieron a dos sospechosos y lograron interceptados.

En el marco de una requisa de rigor, los agentes comprobaron que uno de los detenidos ocultaba un arma en el bolsillo de su pantalón. Enseguida, se concretó su incautación y se estableció que era un revólver calibre 22.

Pistolas y revólveres de todos los colores

También en el transcurso de esta semana pero en Zapala, la División Antinarcóticos secuestró un arma de fuego luego de cuatro allanamientos en distintas propiedades.

La tarea policial se concentró en los barrios Ruca Hueney y René Favaloro y en una de las propiedades, fue hallado un revólver calibre 32 y municiones.

A estos secuestros hay que sumarles las armas cortas y largas que se encontraron en el barrio General San Martín de Cutral Co, durante un operativo a cargo de la Policía Federal argentina. La labor investigativa tuvo lugar en el cierre de la semana pasada y en relación a las armas, fueron secuestradas dos pistolas de 9 y 22 milímetros, un revólver calibre 38 y un pistolón calibre 14.