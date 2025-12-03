Peligro: detienen a dos motociclistas por hacerse los "rápidos y furiosos" en el Bajo neuquino

Dos motociclistas fueron demorados tras generar temor con su peligrosa conducción por el Bajo neuquino. La Policía los persiguió y les secuestró guantes y cascos robados.

Todo ocurrió este miércoles por la madrugada, mientras personal de la División Motorizada realizaba patrullajes preventivos por el Bajo neuquino y, en ese contexto, detectó "una motocicleta con dos ocupantes que circulaban a alta velocidad y sin los elementos reglamentarios".

Al intentar identificarlos, los sospechosos emprendieron la fuga por distintas arterias, poniendo en riesgo a peatones y otros vehículos .

sarmiento y chaneton

Los policías continuaron tras ellos, procurando ser cuidadosos ya que las persecuciones también presentan un riesgo en las calles Por eso, tras un seguimiento prudencial con sirenas y balizas, finalmente los motociclistas perdieron el control del rodado en la intersección de Sarmiento y Chaneton, donde fueron demorados.

En el lugar intervino personal de Tránsito Municipal, labrando las actas correspondientes por la conducción temeraria, la falta de elementos de seguridad colocados y procediendo al secuestro de la moto. Además, se recuperaron cascos y guantes que habrían sido robados momentos antes, quedando todo a disposición de la fiscalía de turno.

Los sospechosos fueron llevados al hospital para ser revisados y posteriormente demorados en comisaría hasta nueva disposición de la Justicia.

Una joven escapaba de la Policía a contramano y chocó cuatro autos

La comunidad de Huiliches tuvo el sábado pasado una madrugada convulsionada. Después de escuchar una serie de impactos en la calle, observaron un gran despliegue policial, con al menos cinco patrulleros y personal de la Policía de Neuquén. Venían persiguiendo a una mujer joven que, en la huida, condujo a contramano y chocó con cuatro autos estacionados.

El hecho ocurrió en las primeras horas del sábado en las cercanías de las calles Automóvil Club Argentino y Nogoyá, en la zona Oeste de Neuquén capital. Según pudo saber LM Neuquén, la persecución había iniciado en las calles San Martín y O'Connor, y culminó cuando la conductora impactó con al menos cuatro autos: por el impacto, uno de ellos quedó atravesado en el medio del asfalto.

Testigos del episodio afirmaron que sintieron un ruido seco y salieron a la vereda para ver lo que ocurría. Allí se encontraron con la escena: cinco patrulleros de la Policía seguían con las luces encendidas, mientras esposaban a la mujer que había provocoado un caos entre los autos de la cuadra.

choque contramano huiliches

Por lo que indicaron, la mujer conducía a contramano por la calle Automóvil Club Argentino. Aunque se estima que los autos chocados no sufrieron daños tan graves, sí se notó que uno de ellos, un Ford Ka, quedó atravesado en la calle con más daños materiales producto del impacto. El vehículo que conducía la mujer, por su parte, tuvo las mayores consecuencias por los reiterados choques.

Los testigos en el lugar informaron que la mujer fue detenida y trasladada en ambulancia, al parecer por tener alguna afección de salud mental. Cuando revisaron su documentación, los policías encontraron varias latas de cerveza adentro de su bolso.