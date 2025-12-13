Fácil, accesible y rápida: receta de tarta de jamón y queso con masa casera

Un clásico de la cocina hogareña, ideal para hacer una y mil veces. Una preparación en pocos pasos de una deliciosa tarta.

Nada como lo casero, hecho con las propias manos. En este clásico del mundo tarta , traemos una receta con masa casera para rellenarla con jamón, queso y huevo o con los rellenos que ustedes prefieran.

130 g de manteca

una cucharada de sal

1 vaso de agua helada

Relleno:

150 g de jamón

200 g de queso cremoso

3 huevos

queso crema c / n

sal

pimienta

Desarrollo

Mezclar los secos, luego cortar la manteca (debe estar fría y dura) en pedacitos y sumarla a la harina, apretarla sin derretir con el calor de la mano para comenzar a elaborar un arenado, sumar el agua helada de a chorritos para ir generando una masa lisa, ojo con la cantidad de agua porque si nos pasamos fuimos.

Una vez que tengo esa masa heterogénea y lisa, la cubrimos con papel film y guardamos en heladera mínimo media hora. La sacamos un rato antes de usarla y partimos el bollo en dos partes. En una mesada con un poco de harina amasamos con palo cada bollo hasta transformarlos en dos discos de tarta casero.

Usamos dos huevos y los cocinamos hasta que estén duros.

En una fuente redonda de horno con un poquito de aceite para que no se pegue nuestra tarta sumamos uno de los discos cubriendo toda la asadera. Pintamos el interior con queso crema, luego agregamos las fetas de jamón, el queso cremoso y los huevos duros cortados en cuartos. Sumamos y tapamos con el otro disco de tarta haciendo un repulgue y pegando esos bordes con los dedos mojandonos en un vaso de agua (las yemas de los dedos)

Luego pintamos la tarta por encima con el huevo que nos queda (lo batimos, obvio) y en un horno pre calentado a 180, lo bajamos a medio y dejamos cocinando cerca de 25/30 minutes.

¡A disfrutar!

