Flan casero como el de la abuela: la receta infalible para que te salga como nunca
Aquí te ofrecemos la receta infalible de la abuela para que el flan casero te salga increíble.
Según se apunta en el sitio especializado Paulina Cocina, el flan de huevo es un postre tradicional y popular en muchas culturas alrededor del mundo. Es un postre de textura suave y delicada, hecho principalmente con huevos, leche y azúcar, aunque pueden haber variaciones en los ingredientes y métodos de preparación según la región. En este artículo, te ofrecemos la receta infalible de la abuela para que el flan casero te salga increíble.
En el sitio mencionado más arriba, se apunta que los orígenes del flan se remontan a la antigua Roma, donde los romanos preparaban un postre similar hecho con huevos, leche y miel. La receta se difundió por Europa durante la Edad Media y se adaptó en diferentes culturas.
Flan casero: receta e ingredientes
Para elaborar un flan casero con la receta de la abuela para que este postre te salga increíble primeramente deberás reunir los siguientes ingredientes:
- 5 huevos.
- 500 ml de leche.
- 150 gramos de azúcar (para la mezcla).
- 100 gramos de azúcar (para el caramelo).
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
Cabe destacar que estos ingredientes se consiguen fácilmente en cualquier almacén y no precisan preparación previa más allá de medir las cantidades.
Asimismo, deberemos apuntar la siguiente guía paso a paso para preparar este flan casero:
- En una sartén o flanera, colocar los 100 gramos de azúcar junto con unas gotas de agua y llevar a fuego medio. Dejar que se derrita y adquiera un color dorado. Para ello, deberemos evitar que se queme para que no tome sabor amargo. Una vez terminado, distribuir el caramelo por toda la base y paredes del molde.
- Luego, procedemos a realizar la mezcla del flan. En un bol, batir ligeramente los huevos junto con los 150 gramos de azúcar. A continuación, incorporar la esencia de vainilla y, por último, incorporar la leche poco a poco, mezclando sin generar mucha espuma para que la textura final sea pareja.
- Acto seguido, tenemos que verter y cocinar. Para este fin, hay que colocar la mezcla en la flanera acaramelada. Luego, cocinar a baño maría en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 50 minutos o hasta que, al pinchar con un palillo, este salga limpio.
- Por último, dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera al menos 4 horas antes de desmoldar. Esto asegura que el flan tome consistencia y se mantenga intacto al servir.
En el sitio Paulina Cocina, se destacan 7 tips para el mejor flan de huevo casero:
- Ingredientes de calidad: utiliza huevos frescos de buena calidad, leche y azúcar. La elección de ingredientes frescos y de buena calidad afectará significativamente el sabor y la textura del flan.
- Proporciones adecuadas: asegurarse de seguir las proporciones adecuadas de huevos, leche y azúcar. Esto garantizará que el flan tenga la consistencia y el sabor adecuados.
- Caramelo: preparar el caramelo correctamente es esencial para un buen flan. Asegurarse de que el caramelo esté en el punto justo de color ámbar y que no se queme.
- Temperatura del horno: si vamos a cocinar el flan en el horno, garantizarse de seguir las indicaciones de tiempo y temperatura adecuadas. El horneado lento y suave es clave para obtener un flan suave y bien cocido.
- Baño de agua: cocinar el flan en un baño de agua ayuda a distribuir el calor de manera uniforme y a evitar que se cocine demasiado rápido, lo que puede resultar en una textura desigual.
- Enfriamiento adecuado: una vez cocido, deja que el flan se enfríe a temperatura ambiente antes de refrigerarlo. Esto permitirá que los sabores se asienten y que la textura sea más firme.
- Desmoldado cuidadoso: al desmoldar el flan, asegurarse de hacerlo con cuidado para evitar que se rompa. Podemos utilizar un cuchillo para ayudar a despegarlo de los lados del molde antes de darle la vuelta.
Te puede interesar...
Leé más
Hacé tus propias garrapiñadas para las fiestas y sorprendé a todos
Budín navideño casero: la receta ideal, fácil y simple, para tu mesa del 24 de diciembre
Medialunas caseras, suaves y esponjosas: el secreto de las panaderías para hacerlas en simples pasos
-
TAGS
- flan casero
- receta
- LMNS
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario