Receta de flan casero, el postre que todo lo puede

Un postre que le gusta a mucha gente. Ideal para hacer en el hogar. Una receta simple para hacer un flan casero delicioso

Un flan con dulce de leche es un nivel superior de postre. Característico de muchas casas, restaurantes y bodegones, esta receta trae una preparación sencilla y divertida para hacer en casa.

8 huevos

300 g azúcar

1 cucharada esencia de vainilla

1 litro leche

Caramelo

200 g extra de azúcar

flan casero.jpeg

Desarrollo:

Al principio y con mucho cuidado cubrimos la base de un molde con azúcar (200 g aprox) y hacemos el caramelo. Luego batimos los huevos con la esencia logrando una especie de crema y por último agregamos la leche. Sumamos esta mezcla al molde previamente acaramelado y ponemos a cocinar al horno a baño maría aproximadamente una hora a media temperatura. Podés introducir un palito y ver que salga seco para saber si ya está cocinado.

Podes cubrir el molde con papel aluminio para que no se forme una capa arriba.

flan.jpg Nada mas tentador que un rico flan.

Origen del flan

El flan es un postre con una larga historia que se remonta a la antigüedad. Su origen se puede rastrear hasta la época de los romanos, quienes preparaban un plato llamado "tyropatina", una especie de pudín hecho con leche, huevos y miel. A lo largo del tiempo, este plato evolucionó y se adaptó a diferentes culturas.

Durante la Edad Media, el flan se hizo muy popular en Europa, especialmente en Francia y España. En Francia, se conocía como "flan", y en España, como "flan de huevo". Los monjes medievales jugaron un papel crucial en la preservación y difusión de la receta del flan, ya que solían prepararlo en los monasterios.

El flan español se caracteriza por su textura suave y cremosa, y generalmente se sirve con una capa de caramelo en la parte superior. La receta tradicional incluye ingredientes simples como huevos, leche, azúcar y vainilla.

A medida que el flan se expandió por el mundo, cada región agregó su propio toque especial. Por ejemplo, en América Latina, el flan es muy popular y a menudo se le añaden ingredientes como leche condensada o coco para darle un sabor distintivo.

En resumen, el flan tiene sus raíces en la antigua Roma y ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a las tradiciones culinarias de diferentes culturas para convertirse en el delicioso postre que conocemos hoy en día.

