El Comedor La Mañana medialunas Medialunas caseras, suaves y esponjosas: el secreto de las panaderías para hacerlas en simples pasos

Con ingredientes sencillos, esta receta permite preparar uno de los clásicos de la pastelería argentina desde la comodidad del hogar.







Cómo hacer medialunas caseras suaves y esponjosas en simples pasos

Fieles compañeras de desayunos y meriendas, las medialunas son un clásico de la pastelería argentina. Tan esponjosas como sabrosas, se presentan como una opción ideal para acompañar el mate o el café con leche. Y, a pesar de lo que muchos creen, hacerlas en casa no solo no es una tarea imposible, sino que existen recetas muy simples para seguir.

Pese a tener orígenes europeos, las medialunas tomaron una mayor popularidad en varios países de América Latina, donde se convirtieron en una pieza indiscutible de la gastronomía local gracias a su textura hojaldrada y un sabor dulce que las hace irresistibles. También se destacan por su versatilidad, ya que pueden rellenarse utilizando desde dulce de leche hasta jamón y queso.

Los ingredientes para hacer medialunas caseras Aunque su preparación puede parecer complicada, con un poco de paciencia y los ingredientes adecuados, cualquiera puede lograr unas medialunas perfectas. Para esta receta, se necesitan los siguientes productos: