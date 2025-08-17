Así fue el íntimo festejo de Moria Casan a los 79 años

Con un festejo íntimo pero cargado de emoción, Moria Casán celebró sus 79 años rodeada de las personas más importantes de su vida. La diva eligió recibir esta fecha en un exclusivo restaurante, donde unos minutos después de la medianoche fue sorprendida por su hija Sofía Gala, sus nietos y un grupo cercano de amigos que la acompañaron en la velada.

Entre risas, abrazos y brindis, todos entonaron el clásico “feliz cumpleaños” para homenajear a La One, que sopló las velitas vestidas con un osado catsuit con transparencias, fiel a su estilo provocador y único. La fiesta tomó un tono aún más especial cuando se sumó a la mesa su pareja, Pato Galmarini, quien llegó minutos después del inicio de la celebración.

En sus redes sociales, Moria compartió algunos momentos del encuentro, donde se la vio feliz junto a sus nietos, Helena y Dante, y disfrutando de los besos de su novio. Con el humor que la caracteriza, escribió en su cuenta de X: “Tengo que estar en efemérides; ya no cumplo, conmemoro”, frase que acompañó con imágenes de la velada.

moria1

El emotivo saludo de Sofía Gala a Moria en su cumpleaños

Quien se mostró profundamente movilizada por la fecha fue su hija Sofía, que eligió expresarse en Instagram con un mensaje cargado de sentimientos. Allí compartió postales de diferentes momentos juntas y escribió: “Feliz cumpleaños, amor de mi alma toda. Si pudiera elegirte, te elegiría todas mis vidas. Gracias, mamá por enseñarme del camino y del amor con tus formas tan únicas, gracias por creer en mí incluso cuando yo no puedo hacerlo. Gracias por mostrarme lo importante que es ser libre, gracias por abrazarme cuando lloro y llorar al lado mío, gracias por reírte tanto y hacerme reír a mí. Gracias, mamá”.

moria2

La actriz, además, profundizó en el vínculo con su madre y sumó: “Este año nuevo personal tuyo y por supuesto familiar te encuentra sublimada en mi corazón. No más reproches, no más dolor, dibujamos el círculo juntas y vamos girando a la eternidad. Celebro que existas, celebro ser tuya. Te amo”, acompañando sus palabras con la portada del disco 40 minutos a todo ritmo, en el que Moria fue protagonista.

Afortunada en el amor y en los proyectos

La respuesta de la homenajeada no se hizo esperar. Conmovida y en sintonía con el tono afectuoso de su hija, escribió: “Amor de mi pasado modificado, de mi futuro atravesado por el momentismo absoluto. Galáctica, te amo fuerte. Sos la sensibilidad más punk y refinada que conozco. Me llevás a otro sistema solar, Galáctica One”. Ese mismo día, Moria tuvo doble motivo para festejar, ya que el espectáculo teatral Cuestión de género, que protagoniza junto a Jorge Marrale, agotó localidades en la función especial de su cumpleaños.

moria3

Pero los festejos personales se combinan con los profesionales en un momento clave de su carrera. En paralelo, avanza la preproducción de la serie biográfica sobre la vida de la diva, que será lanzada en Netflix en 2026. La ficción promete mostrar la intimidad y el recorrido artístico de Ana María Casanova —su verdadero nombre— desde sus primeros pasos en el teatro de revistas y su incursión en el cine, hasta su gran salto a la televisión como jurado, conductora y figura mediática.

La Biopic ya tiene a sus elegidas

La biopic no dejará de lado sus romances, sus peleas más resonadas ni las situaciones controversiales que marcaron su estilo inconfundible dentro del espectáculo nacional. Para dar vida a la compleja personalidad de Moria en distintos períodos de su vida, se seleccionaron tres reconocidas actrices: Sofía Castiglione representará los primeros años de su carrera, cuando pasó de vedette a figura mediática; Griselda Siciliani encarnará a La One en su etapa de mayor éxito teatral y televisivo; y Cecilia Roth dará vida a la versión más madura, consolidada y reflexiva de la artista.

moria4

Con este proyecto, Netflix apuesta a repetir el impacto que ya tuvieron otras producciones biográficas sobre figuras argentinas de renombre, pero en esta ocasión con una protagonista que sigue más vigente que nunca. Moria, que a sus 79 años continúa reinventándose y llenando teatros, se prepara para ver su vida narrada en la pantalla, mientras celebra un nuevo año rodeada de afecto, aplausos y el reconocimiento de quienes la acompañan desde siempre.