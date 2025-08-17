La emoción de María Julia Olivan tras volver a caminar después del trágico accidente doméstico

Después de meses de internación y un duro proceso de rehabilitación, María Julia Oliván compartió un hito que la llena de esperanza: volvió a caminar. La periodista, que sufrió graves quemaduras en junio pasado, publicó en sus redes sociales un video en el que se la ve dando sus primeros pasos, acompañada por el equipo de kinesiología del Hospital Alemán.

Conmovida por este avance, Oliván describió lo que sintió en ese instante tan esperado. “Un día volví a caminar. Sentí como toda la sangre de la pierna quemada volvía al lugar del peso de la gravedad. Pasó una semana después de la primera práctica y fue emocionante haberlo logrado”, relató en su cuenta de Instagram, donde recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo.

La conductora, que desde el inicio de su internación decidió hacer partícipes a sus seguidores de la evolución de su salud, también reflexionó sobre el camino recorrido hasta aquí. “Desandar el camino para reencontrarlo, ¿cuántas veces? Nunca voy a poder adivinar saber ese número”, agregó, dejando ver la resiliencia con la que enfrenta este complejo momento.

Oliván: Festejar los logros, siempre

El video compartido muestra a Oliván en su habitación del hospital. Con una bata y ayudada por un andador, se levanta de la cama con esfuerzo, mientras una kinesióloga la acompaña paso a paso. “Eso, parate. Muy bien”, se escucha decir a la profesional, alentándola en cada movimiento. A pesar de la dificultad, la periodista logra ponerse de pie y hasta ensaya unos pasos, con una sonrisa que refleja su satisfacción. “¿Cómo te sentís?”, le preguntan. Ella responde con determinación: “Bien, bien, para que hago uno más”. La especialista le explica: “Bien despacito, es normal que te marees, ahora estás con adrenalina”.

Durante el esfuerzo, Oliván admite entre risas y cansancio: “Me pica toda la pierna”, una reacción común en su estado, aunque también experimentó un mareo por el esfuerzo físico tras tanto tiempo sin moverse de la cama. En las imágenes pueden verse con claridad las cicatrices que le dejaron las quemaduras en sus piernas y parte del abdomen.

Un accidente doméstico que culminó gravemente

El accidente que cambió su vida ocurrió a mediados de junio, cuando intentaba encender una chimenea a etanol en su casa. Al volcar combustible en el dispositivo, se produjo una llamarada repentina que la envolvió por completo, provocándole lesiones en alrededor del 25% de su cuerpo, principalmente en las extremidades inferiores.

La rápida reacción de su amiga y colega Valentina Bonadeo fue decisiva: le quitó la ropa en llamas y la llevó de inmediato bajo una ducha fría, lo que evitó daños aún mayores. Tras ser trasladada al Hospital Alemán, Oliván fue ingresada en terapia intermedia y atravesó días muy difíciles, con fiebre persistente, inflamación y la necesidad de intervenciones quirúrgicas. El dolor intenso obligó a los médicos a suministrarle potentes analgésicos, entre ellos morfina y fentanilo, para poder sobrellevar el proceso.

Comunicar, visibilizar y concientizar

Lejos de ocultar su sufrimiento, la periodista optó por compartirlo de manera abierta en sus redes, encontrando en ese espacio un canal de desahogo y también una forma de inspirar a otros. El video en el que se la ve caminar se convirtió en símbolo de su tenacidad y fue celebrado por sus seguidores, quienes colmaron de mensajes afectuosos sus publicaciones.

Aunque todavía le queda un camino largo de recuperación, este primer paso marca un punto de inflexión. María Julia continúa bajo cuidados médicos, pero con cada avance muestra la importancia de la perseverancia y la fortaleza emocional. Su historia no solo refleja la lucha personal frente a un hecho traumático, sino también el valor de apoyarse en los demás y de encontrar motivación incluso en los instantes más difíciles.