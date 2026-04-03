Preocupación en Colombia: una figura de la Selección debió internarse en Estados Unidos

El futbolista fue internado en Minnesota tras el amistoso entre Colombia y Francia, permaneciendo en observación durante 72 horas.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó este jueves que James Rodríguez debió ser hospitalizado en Minnesota, Estados Unidos , luego de presentar un cuadro de deshidratación severa al día siguiente del amistoso que Colombia disputó frente a Francia en la última fecha FIFA. El volante de 34 años permaneció internado durante 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación.

En el comunicado oficial, la FCF precisó que la situación del capitán colombiano “no guarda relación con lesiones musculoesqueléticas ni está vinculada al desarrollo de sus actividades futbolísticas” , por lo que descartó que se trate de una molestia física derivada de la competencia. A su vez, señaló que el reporte médico actual marca una evolución favorable y una mejoría constante .

James había sido titular en la derrota de Colombia por 3-1 ante Francia , disputada el pasado domingo en Estados Unidos, y fue reemplazado a los 63 minutos . La noticia generó preocupación en el entorno del seleccionado cafetero, aunque desde la Federación llevaron tranquilidad al remarcar que el episodio fue ajeno a una lesión deportiva.

James Rodríguez y Alexis Sánchez son las cartas más importantes de Colombia y Chile. James Rodríguez sería refuerzo de Boca

El parte también indicó que el cuerpo médico de la selección mantiene una comunicación permanente con Minnesota United, club en el que milita el ex Real Madrid, con el objetivo de seguir de cerca su recuperación y evaluar los pasos a seguir de cara a su regreso a la actividad.

Así está el ranking FIFA en la previa del Mundial 2026

Argentina cerró el reciente parón de selecciones con dos triunfos ante Mauritania y Zambia, pero no le bastaron para mantener el segundo puesto en el Ranking FIFA y cayó a la tercera ubicación.

Francia desplazó al combinado albiceleste en la clasificación luego de conseguir las mismas victorias ante rivales de mayor jerarquía como Brasil, por 2-1, y Colombia, por 3-1.

Al enfrentarse constantemente ante seleccionados de menor nivel, los dirigidos por Lionel Scaloni, a pesar de acumular numerosas victorias de manera consecutiva en el último tiempo, se vieron superados por un elenco galo que se mide reiteradamente ante países mejor ubicados en la nómina.

De esta manera, es muy probable que Argentina llegue a la próxima Copa del Mundo, a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá, en dicho puesto en el ranking.

Si bien no supuso ningún inconveniente a la hora de lograr la participación en la cita mundialista, la situación refleja una mala gestión y un pobre nivel en los amistosos designados como preparativos para el evento más importante del año.

El ranking FIFA funciona como una tabla de posiciones donde las selecciones suman o pierden puntos según sus resultados en cada partido.

Desde 2018 se utiliza un sistema llamado “SUM”, que es más sencillo que el anterior: en lugar de promediar rendimientos, se agregan o descuentan puntos después de cada encuentro, dependiendo del resultado.

No todos los partidos valen lo mismo. Los puntos que gana o pierde un equipo dependen de la importancia del partido y del rival al que enfrenta. Por ejemplo, ganarle a una selección fuerte otorga más puntos que vencer a una de menor nivel.

Además, el sistema tiene en cuenta la lógica del resultado: si un equipo mejor rankeado le gana a uno más débil suma pocos puntos, pero si pierde, puede bajar mucho. En cambio, una selección más débil puede sumar bastante si logra un buen resultado ante un rival superior.