Quién es el argentino que podría estar en el cuerpo técnico que reemplazaría a Guardiola en el Manchester City

El club inglés busca reemplazante para el entrenador español que anunció su salida del club tras un período de10 años. Quién es el argentino que podría llegar.

Finalmente, lo que era un secreto a voces terminó confirmándose por el club: Pep Guardiola se despidió del Manchester City luego de una etapa gloriosa de 10 años donde supo sumar un sinfín de títulos como Champions League, Premier League, FA Cup, entre otros trofeos prestigiosos.

"Vemos cosas que ellos nunca verán", escribió la cuenta oficial de los citizens con una foto del entrenador rodeado por los trofeos que consiguió en su período. En el club nunca olvidarán su paso por la institución, y seguramente quien tome el lugar tras su paso deberá convivir con el fantasma del DT español.

En medio de la despedida que se comunicó oficialmente, ya empezaron a sonar una danza de nombres para reemplazar una figura de tal magnitud en un club que se acostumbró a competir en los distintos trofeos que disputó. El club ya tiene las miradas puestas por un entrenador que dirigió en el club de Inglaterra, donde tuvo un acompañante argentino.

Es que entre los posibles reemplazantes para Pep suena el entrenador del Chelsea Enzo Maresca, quien podría tener en su equipo de trabajo a un argentino. Durante su período en los blues, el entrenador tuvo de acompañante al exarquero de la Selección argentina Willy Caballero, por lo que es una posibilidad que emigre con él al City si se confirma la llegada.

Enzo Fernandez y Enzo Maresca

El comunicado del City por la salida de Pep

"El técnico catalán, que se unió al City en julio de 2016, ha tenido un efecto transformador durante sus diez años al frente del equipo y se marcha tras haber ganado 20 títulos importantes, lo que le convierte en el entrenador más exitoso de nuestra historia.

A pesar de su salida como entrenador del Manchester City, Pep continuará su relación con el City Football Group asumiendo el rol de Embajador Global. En este puesto, brindará asesoramiento técnico a los clubes del grupo y trabajará en proyectos y colaboraciones específicas.

Tras conocer la noticia, el presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, declaró: «Durante los últimos diez años, la honestidad y la confianza han sido la base sobre la que hemos superado cada situación junto a Pep, siempre convencidos de que juntos encontraríamos la solución adecuada. Hoy, la solución adecuada es que Pep finalice su etapa como entrenador del Manchester City.

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El palmarés de Guardiola, con seis títulos de la Premier League, una Liga de Campeones de la UEFA, tres FA Cups, cinco Copas de la Liga, un Mundial de Clubes de la FIFA, una Supercopa de Europa y tres Community Shields, cuenta solo una parte de la historia.

Sin duda un ícono de la Premier League, y considerado por muchos como uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, Guardiola no solo ha ganado con una consistencia notable durante su etapa en el City, sino que también ha establecido una serie de récords sumamente importantes en el proceso.

Los 100 puntos que el City sumó en la Premier League en la temporada 2017/18 constituyen un récord histórico de la competición. Esa misma temporada también se batieron otros récords de la Premier League, ya que el City anotó un récord de 106 goles, registró la mayor cantidad de victorias (32), la mayor cantidad de puntos como visitante (50), la mayor diferencia de goles (+79) y el mayor margen de victoria (19 puntos) en la historia de la Premier League.

Es una temporada que sin duda resistirá el paso del tiempo como la mejor en la historia de la competición.

Pero las cosas mejoraron aún más para el City y Guardiola.

En la siguiente campaña, llevó a su equipo al éxito en la Premier League, la FA Cup, la Copa de la Liga y la Community Shield, convirtiéndonos en el primer equipo en la historia del fútbol inglés en ganar los cuatro trofeos nacionales en una sola temporada.

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En la temporada 2022/23, el City se convirtió en el segundo equipo inglés en ganar el triplete de la UEFA Champions League, la Premier League y la FA Cup, el máximo galardón del fútbol. De hecho, esta temporada se considera la mejor en los 132 años de historia del Manchester City.

La Supercopa de la UEFA, conquistada en Atenas tras una victoria en la tanda de penaltis contra el Sevilla, y el Mundial de Clubes de la FIFA, ganado tras una contundente victoria por 4-0 sobre el Fluminense en Yeda, llegaron poco después, lo que convirtió al City en el primer equipo inglés de la historia en ganar los cinco títulos de clubes más importantes del fútbol en un mismo año natural.

En la temporada 2023/24, Guardiola llevó al City a conquistar su cuarto título consecutivo de la Premier League, convirtiéndose así en el primer club en la historia del fútbol inglés en ganar cuatro títulos de primera división seguidos. Lo que antes se consideraba imposible, ahora era una realidad para el City.

Y ahora, en lo que será su último acto como entrenador del City, Guardiola se ha despedido ganando tanto la FA Cup como la Carabao Cup en su última temporada al mando.

En resumen, ha sido el líder del periodo más brillante en la historia del City y es, sin duda, el mejor entrenador que el club haya tenido jamás. Se marcha como el entrenador que más tiempo ha estado al frente del City, superando a Les McDowall, cuando dirija su partido número 593 y último contra el Aston Villa el domingo.

Los logros de Pep le han valido el premio al Mejor Entrenador de la Temporada de la Premier League en cinco ocasiones y el galardón al Mejor Entrenador del Año de la Asociación de Entrenadores de Liga en tres ocasiones, un reconocimiento más a su excelencia constante en los niveles más altos del fútbol.

Más allá de los goles, récords, hitos, premios y trofeos, Guardiola, a ojos de muchos, ha transformado el fútbol inglés para siempre. Su influencia estilística, presente en toda la estructura del fútbol inglés, ha sido trascendental, y el City, bajo su dirección, ha desplegado un juego ofensivo de una calidad excepcional.

Quizás sea este profundo impacto el que constituya su legado perdurable.

Durante sus diez años en el Club, Pep se convirtió en un mancuniano de adopción, algo que se consolidó en el verano de 2025 cuando la Universidad de Manchester le otorgó un doctorado honoris causa en una ceremonia celebrada en el histórico Whitworth Hall, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la ciudad de Manchester".