Para el olvido: el increíble gol errado de un jugador colombiano que sorprendió a todos

El delantero de Colombia Luis Suárez se perdió un gol insólito bajo el arco en la derrota 2-1 ante Croacia.

Colombia fue derrotado por 2-1 ante Croacia en un encuentro amistoso de cara a la Copa del Mundo , en un partido que podría haber tenido un resultado diferente si una jugada clara que tuvo el elenco sudamericano terminaba de una forma diferente. Los cafeteros lo tuvieron en sus pies, pero terminaron fallando una jugada clave que podría haber cambiado el resultado.

Es que Luis Suárez, el delantero que tiene bajo sus órdenes el entrenador Néstor Lorenzo , malogró una jugada clara cuando el partido estaba igualado 1-1. Es que luego de una aparición por la izquierda, el intratable Luis Díaz quedó mano a mano con el arquero rival que le achicó el espacio y terminó sirviendo a su compañero dejándolo frente al arco libre .

Llamativamente, en un error de timing, el jugador intentó patear y la pelota terminó pasando por entre medio de sus piernas desaprovechando una jugada clara que podía cambiar el trámite del encuentro. Rápidamente aparecieron lamentos por parte de sus compañeros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2037320540042535350&partner=&hide_thread=false ¡¡¡INCREÍBLE EL GOL QUE SE PERDIÓ LUIS SUÁREZ PARA COLOMBIA ANTE CROACIA!!!



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Bolivia sueña con el Mundial 2026: venció a Surinam y está en la final del repechaje

Bolivia venció 2-1 a Surinam y clasificó a la final del repechaje para ir al Mundial 2026, donde enfrentará a Irak, el 31 de mayo en Monterrey. La selección sudamericana buscará el pasaje a la Copa del Mundo, torneo que no juega desde Estados Unidos 1994.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2037319581849784716&partner=&hide_thread=false ¡EL SUEÑO MUNDIALISTA DE BOLIVIA SIGUE VIVO!



El equipo de Oscar Villegas le ganó 2-1 a Surinam y avanzó en el Torneo Clasificatorio FIFA al #MundialEnDSPORTS.



Van Gelderen había puesto el 1-0 en el partido, pero Moisés Paniagua y Miguel Terceros remontaron el partido.… pic.twitter.com/Ves06vptmj — DSPORTS (@DSports) March 27, 2026

Bolivia dio vuelta el partido tras empezar perdiendo, y en la segunda etapa logró la victoria con goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros para mantener viva la esperanza del pueblo boliviano. Los jugadores se mostraron emocionados desde el inicio del juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2037288586630811726&partner=&hide_thread=false ¡¡LA EMOCIÓN DE TODO UN PUEBLO!!



Así sonó el himno nacional de Bolivia en la previa del partido ante Surinam por el Torneo Clasificatorio FIFA al #MundialEnDSPORTS. pic.twitter.com/jZR8d3WYUG — DSPORTS (@DSports) March 26, 2026

La selección boliviana viene de quedar séptima en las Eliminatorias Sudamericanas con 20 puntos, lo que le permitió finalizar por delante de Venezuela, Perú y Chile y soñar con su primera clasificación a un Mundial desde Estados Unidos 1994. En aquella ocasión quedó última en el Grupo C con solo un punto, producto del empate con Corea del Sur y de las derrotas frente a Alemania y España.

En caso de conseguir la tan ansiada clasificación, Bolivia disputará un Mundial por cuarta ocasión en su historia. Además de Estados Unidos 1994, también dijo presente en Uruguay 1930 y Brasil 1950, aunque no pudo conseguir ningún triunfo en dichas participaciones.

Así fue el partido entre Bolivia y Surinam

El primer tiempo no tuvo tantas emociones, con ambos equipos demostrando cautela por la importancia del partido, pero a los dos minutos de la segunda parte, Surinam se puso en ventaja: Gelderen la empujó al gol tras una jugada sucia, en la que el arquero boliviano no pudo contener la pelota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2037307068273545690&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE SURINAM!



Después de muchos rebotes, Van Gelderem puso el 1-0 ante Bolivia en el partido por el Torneo Clasificatorio FIFA.#MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/oeAvCu6UAS — DSPORTS (@DSports) March 26, 2026

Recién a los 71 minutos de partido, Bolivia pudo igualar las acciones, con un gran puntinazo de Paniagua a la pelota, que ingresó al lado del palo izquierdo del arquero.

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PUNTAZO de Paniagua para empatar el partido contra Surinam.



El sueño mundialista de la Verde sigue vivo en el Torneo Clasificatorio FIFA.#MundialEnDSPORTS#ClasificatorioFIFAEnDSPORTS pic.twitter.com/HbPdR2b09Y — DSPORTS (@DSports) March 26, 2026

A los 77 minutos, con Bolivia envalentonado por el empate, una jugada por la derecha terminó en penal para la selección de CONMEBOL, que tenía la chance de ponerse en ventaja.

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Lo bajaron a Godoy en el área y ahora la Verde tiene la chance, desde los 12 pasos, de ponerse por delante en el Torneo Clasificatorio FIFA.#MundialEnDSPORTS#ClasificatorioFIFAEnDSPORTS pic.twitter.com/HMSyBHiG0n — DSPORTS (@DSports) March 26, 2026

Terceros no dudo en tomar la posta y con suma tranquilidad, cruzó el zurdazo para darle el 2-1 a Bolivia, que aguantó el resultado hasta el final y continúa con su sueño mundialista.