Solana Sierra sigue haciendo historia en Madrid: los números que ilusionan con un batacazo argentino

Jornada perfecta para los argentinos en el Masters de Madrid. Mañana se completa la segunda ronda con los hermanos Cerúndolo, Navone y Ugo Carabelli saltando a la pista.

La mañana de viernes en Madrid comenzó de manera ideal para la legión argentina. Y es que en el primer turno del Masters 1000, Solana Sierra (88°) consiguió una valiosísima victoria frente a la polaca Magdalena French, quien se ubica en la 38° posición del ranking WTA, para meterse en la tercera ronda del torneo.

Si bien la historia en la cancha 8 de la Caja Mágica comenzó pareja, la tenista argentina sacó una buena ventaja en el quinto game, cuando quebró por primera vez en el partido, algo que volvió a hacer en el séptimo juego para así llevarse el primer set por 6 a 2. Durante el segundo parcial, el dominio de la tenista de 21 años continuó y, con otros dos nuevos quiebres y uno en contra, Solana Sierra logró quedarse con el partido después de 1 hora y 16 segundos de juego.

Este triunfo marcó un hito dentro de la carrera de la argentina, ya que significó el segundo de su carrera frente a una tenista top 50 (el primero lo logró en su debut en este mismo torneo). A su vez, se suma que esta será su primera participación en la tercera ronda de un Masters 1000, instancia que nunca había alcanzado en toda su carrera tenística.

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Después de este triunfo logrado frente a la polaca French, Solana Sierra, quien también viene de dejar en el camino a la ucraniana Dayana Yastremska (49°), enfrentará a Zeynep Sönmez (67°) en la tercera ronda, partido para el que aún no se ha definido la fecha ni el horario.

La gran jornada de los argentinos en el Masters de Madrid

El argentino, Thiago Tirante (75º), fue uno de los grandes ganadores de la jornada. El platense eliminó al estadounidense, Tommy Paul (15°) en dos sets (7-5 y 6-4), para avanzar a la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid. Su próximo desafío será contra otro top 20. Ahora irá contra el difícil Cameron Norrie (19°) que viene de eliminar al checo Tomas Machac.

Más temprano, Tomás Echeverry (25°) había eliminado al austríaco Sebastian Ofner con un doble 6-4. El argentino logró su mejor resultado en la Caja Mágica y en tercera ronda le toca contra una de las revelaciones del torneo: el croata Dino Prizmic, quién se metió al torneo a través de la qualy, y viene de eliminar al número 4 del mundo, el estadounidense Ben Shelton.

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Mañana, por la segunda ronda saldrán a la pista los hermanos Cerúndolo. Fran, la mejor raqueta argentina y ranqueado 16 para este torneo, se medirá ante el alemán Yannick Hanfmann. Juan por su parte enfrentará a Luciano Darderi (18°).

Otros argentinos que verán acción son: Camilo Ugo Carabelli que enfrentará al italiano Flavio Cobolli (10°) y Mariano Navone que tendrá una muy dura prueba ante el alemán Alexander Zverev (2°). Veremos si al igual que la jornada del viernes, la Argentina puede meter a todos sus representantes en la tercera ronda del Madrid Open.