El cartel que apareció en Independiente para Alan Velasco tras gritarle un gol

El exjugador del Rojo le gritó a Kevin Lomónaco el gol de penal de Milton Giménez durante el partido contra Boca.

La provocación de Alan Velasco a los hinchas de Independiente.

Alan Velasco llegó a Boca desde Estados Unidos, pero previamente tuvo un recordado paso por Independiente, club que lo vio nacer. La última fecha, en el fútbol argentino, el Xeneize se midió ante su ex club y el volante estuvo entre los titulares debido a la rotación de Claudio Úbeda.

Velasco no hizo cumplir la ley del ex, pero las cámaras lo siguieron en un momento clave: Milton Giménez anotó, de penal, el gol del empate para el club de la Ribera. Al jugador se lo vio hablando con el central del "rojo" Kevin Lomónaco , antes de la ejecución, queriéndolo engañar sobre a dónde iba a patear su compañero.

El defensor le señaló al arquero Rodrigo Rey lo que Velasco le había dicho, pero aunque él fue hacia ese lado, la pelota fue al palo contrario. Alan Velasco se salió con su cometido y le gritó el gol en la cara al jugador del equipo de Avellaneda.

Esta situación no pasó desapercibida para la gente y mucho menos para los hinchas de Independiente, que hoy le dedicaron un cartel en el Estadio Libertadores de América.

El mismo rezaba: "Velasco: El gol no se lo gritaste a Kevin (Lomónaco), se lo gritaste al club que te enseñó que hay 4 comidas al día y te dio de comer", mostrando la disconformidad con la actitud del jugador surgido de las inferiores del rojo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2045628898252075448&partner=&hide_thread=false ¡Atención al cartel de los hinchas de Independiente para Alan Velasco tras gritarle el gol de Giménez a Lomónaco en La Bombonera! pic.twitter.com/EamoirIeSD — SportsCenter (@SC_ESPN) April 18, 2026

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