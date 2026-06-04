"Triple Amenaza" busca nuevas jugadoras y llevará el roller derby neuquino al nacional

Neuquén capital cuenta con varios equipos de la disciplina, una de las más exigentes sobre patines. Triple Amenaza quiere seguir creciendo y va por el ascenso en el certamen nacional.

Mientras muchas disciplinas pelean por crecer y ganar espacio, hay deportes que sobreviven gracias al compromiso de quienes los practican. En Neuquén , el roller derby es uno de esos casos. Entre entrenamientos, viajes, organización de torneos y actividades para recaudar fondos, las jugadoras sostienen una disciplina que hace más de una década encontró su lugar en la región.

Uno de los equipos que mantiene viva esa llama es Triple Amenaza, conjunto neuquino que este año tendrá un desafío importante, disputar por primera vez una fecha del Argent Champs, el campeonato nacional de roller derby .

Antes de viajar a Buenos Aires, las jugadoras organizan un bingo para recaudar fondos y, al mismo tiempo, continúan con una campaña permanente para sumar nuevas integrantes.

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Detrás de esta historia, aparece Cynthia Auad, referente dentro del deporte como "Rahi" y sobre la pista como "Bolche 1917", una de las pioneras de las disciplina en Neuquén. “El roller derby está hace aproximadamente 13 años en la ciudad. Empezó con un grupo muy reducido y con poca experiencia, poco conocimiento, y medio haciéndose como se podía, con información que venía desde Buenos Aires. Hoy en día, por suerte, es un deporte que tiene un desarrollo bastante grande en la región”, contó a LM Neuquén.

La disciplina atravesó distintos momentos y la pandemia también dejó su huella cuando había equipos creciendo. “Han habido durante estos años bastante equipos. Luego de la pandemia, subsistieron los que pudieron. Al momento hay en Neuquén Capital tres equipos. Nosotros somos uno de ellos, nos llamamos Triple Amenaza”, mencionó.

¿Por qué "Triple Amenaza"?

El nombre del equipo tiene una explicación muy ligada a la esencia del roller derby y a los primeros años de la actividad en la ciudad. “Triple Amenaza porque en la jerga del roller derby, quien es Triple Amenaza sabe hacer todas las posiciones del deporte en pista y al ser tan pocas todas tenían que hacer “triple amenaza”, había que saber hacer todo”, explicó.

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Para quienes no conocen de la materia y les es extraño, el deporte combina velocidad, estrategia, resistencia física y contacto permanente. “Se juega en una pista ovalada, parecida a las pistas de patín carrera, pero tiene que ser plana, de cemento alisado o parecido, puede ser baldosa. Se juega de a cinco jugadoras, cuatro bloqueadoras y una que corre. La que corre tiene una estrella en la cabeza, en el cubre casco, que es la que anota los puntos y los partidos tienen una hora de duración con tiempos de 30 minutos”, expresó.

Lejos de ser una actividad recreativa, demanda una preparación física importante para poder mantenerse sobre los patines durante 30 minutos mientras se reciben impactos. “Es un deporte de alto rendimiento porque además de la fuerza corporal que tenés que tener y la masa muscular para poder sostener los golpes y demás, también necesitas mucha resistencia física para poder bancarte los jams que son cada dos minutos”, contó.

“Son dos minutos de jam más 30 segundos de descanso en el medio. En ese periodo de tiempo, podés cambiar las jugadoras o no. Nosotras, como equipo, tenemos pocos cambios porque somos un equipo que no tenemos tantas jugadoras al momento”, agregó.

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Un deporte que busca renovarse

Uno de los principales objetivos del equipo es sumar nuevas integrantes para garantizar el crecimiento de la disciplina. “Estamos en época de reclutamiento, somos un equipo que todo el año está reclutando y recibiendo jugadoras que no es necesario que sepan patinar. Nosotras enseñamos y tenemos equipamiento para poder prestar”, afirmó.

La invitación está abierta para cualquier mujer mayor de edad que quiera probar algo diferente. “Lo que queremos sobre todo las jugadoras que tenemos muchos años ya dentro del deporte, es hacer que el roller derby se siga renovando y que puedan haber jugadoras nuevas”, sostuvo.

La propia Cynthia es un ejemplo de permanencia y constancia dentro del deporte. “Hace 14 años que hago roller derby, soy una de las fundadoras dentro de Neuquén. Ya estoy grande, tengo 41 años, no hay un límite de edad, pero para ingresar tenés que tener 18 años. Al ser un deporte de contacto, es necesario ser mayor de edad, pero no hay un límite de edad para quien quiera practicarlo mientras te dé el cuerpo”, explicó.

Aunque ya sumaron algunas caras nuevas, la búsqueda continúa y las puertas siguen abiertas. “Tenemos algunas personas nuevas, que en la jerga se le dice la fresh, tenemos tres pibas nuevas, pero bueno, estamos también apuntando a poder reclutar”, insistió.

Los entrenamientos se realizan tres veces por semana en pleno centro neuquino a metros del Gimnasio del Parque Central sobre la calle Sarmiento. “Nosotros entrenamos lunes, miércoles y viernes de 21 a 23 en el gimnasio de Enfermería”.

El esfuerzo detrás de cada objetivo

Si algo caracteriza al roller derby argentino y más al neuquino es la autogestión. Los equipos no solamente entrenan y compiten, también organizan los torneos, elaboran reglamentos y buscan recursos para sostener la actividad. “La verdad es que cuesta primero y principal porque es un deporte que no tiene tanta difusión y también porque es un deporte autogestivo”, expuso.

La disciplina no se trata solo de entrenar en los días acordados, luego de cada práctica cada jugadora está pensando en cómo poder juntar fondos para poder competir. “La autogestión significa que vos no vas a entrenar, te vas a tu casa y ya. Tenemos siempre actividades, ahora estamos en un torneo nacional, donde somos parte de la organización”, declaró.

A nivel nacional, la situación se repite y para el Torneo Nacional desde los diferentes equipos hay un granito de arena para llevarlo adelante desde las reglas hasta el juego mismo. “Todos los equipos participantes del país lo autogestionamos y somos parte, además trabajamos para que funcione. Armamos las reglas, los estatutos, vemos este año qué clase de competencia va a ser, si es todos contra todos o si tiene llaves. Es bastante laborioso, hay que tener compromiso y ganas de laburar”, aseguró.

Un bingo para llegar al Argenchamps

El próximo 13 de junio, Triple Amenaza realizará un bingo en el Gimnasio de Enfermería, en Sarmiento 390, para recaudar fondos destinados al viaje que realizarán en julio. “Ahora el 13 de junio hacemos un bingo en la Escuela de Enfermería para juntar fondos porque tenemos nuestra primera fecha de Argentchamp en julio. Para poder bancar los gastos del viaje siempre hacemos actividades y en esta ocasión hacemos un bingo”, contó.

El torneo nacional reúne equipos de todo el país y representa el máximo nivel competitivo de la disciplina. “Argenchamp tiene dos categorías, categoría A y categoría B. Nosotras aún estamos compitiendo en la B y nuestro objetivo es ascender. En este momento en la B hay nueve equipos y en la A ocho equipos, de todo el país, desde el norte hasta Ushuaia repartidos por varias provincias”, explicó.

En algunos casos, la cantidad de deportistas obliga a unir fuerzas y a unificar equipos. “Hay algunos equipos que son de lugares en los que no hay tantas jugadoras, terminan fusionándose con algún otro equipo para poder competir y poder estar dentro del torneo”, aseguró.

La primera parada las neuquinas será en Tigre y sobre fin de año afrontarán una fecha en casa. “La primera fecha que jugamos nosotras es en Buenos Aires, en Tigre. Jugamos el 10, 11 y 12 de julio tres partidos. Este año nosotras, Triple Amenaza tiene tres fechas y una de las fechas va a ser en Neuquén, en noviembre”, comentó.

La organización es un desafío más allá del esfuerzo de reunir jugadoras y entrenar, ya que muchas veces cuesta conseguir escenarios para poder llevar adelante los encuentros, haciendo que tengan que visitar mucho mas la provincia de Buenos Aires. “Es muy difícil conseguir venues para poder generar las fechas. Así que mayormente estamos jugando en Buenos Aires, que es donde más se consiguen lugares”, expresó.

Mientras preparan rifas, bingos y entrenamientos, las jugadoras de Triple Amenaza siguen apostando por un deporte que hace 13 años parecía imposible en Neuquén. Hoy, con nuevas generaciones sumándose y un torneo nacional por delante, el roller derby continúa rodando en la capital neuquina.