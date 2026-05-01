Boca va con sorpresas ante Central Córdoba: hora, formaciones y TV

El Xeneize quiere ganar para quedarse con la primera posición de la Zona A y definir los cruces de playoffs de local.

Boca visitará este sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero , por la novena fecha del Torneo Apertura , en busca de un triunfo que le permita soñar con terminar primero en la Zona A. Sin embargo, Claudio Úbeda sorprendería con el once inicial que sería completamente alternativo, a excepción del arquero Leandro Brey.

El encuentro, que está programado para las 16:15, se llevará a cabo en el Estadio Alfredo Terrera y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Nazareno Arasa, mientras que en el VAR dirá presente Lucas Novelli.

Boca llega a este partido con la ilusión en alza, ya que atraviesa un gran momento en el Torneo Apertura y sueña con terminar primero en la Zona A. Actualmente, los dirigidos por Claudio Úbeda están segundos con 27 puntos y a solo una unidad del líder, que es Estudiantes de La Plata.

En este encuentro, Boca buscará recuperarse luego de la derrota de este martes en la Copa Libertadores ante Cruzeiro de Brasil, que terminó con su gran invicto de 14 partidos.

Jugadores Boca- Portada

De cara a este cruce, Úbeda pondría una formación plagada de jugadores que suelen ser suplentes, con el objetivo de darle descanso a los habituales titulares de cara al enfrentamiento del próximo martes ante Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores.

Sin embargo, siguiendo con el plan de fortalecer el equipo, Claudio Úbeda tomó la decisión de que se suban al avión y viajen a Santiago del Estero todos los integrantes del plantel, inclusos aquellos que no tienen protagonismo. Sin embargo, algunos nombres quedaron afuera debido a que atraviesan una importante lesión.

Son 24 los jugadores que tiene disponible el sifón, y esa misma cantidad los que viajarán al interior del país para intentar conseguir la victoria. Sin embargo, algunos nombres pesados en el plantel quedaron afuera de la convocatoria: Agustín Marchesin, Rodrigo Battaglia, Ander Herrera y Edinson Cavani, quienes atraviesan importantes lesiones.

A pesar de esto, jugadores como Kévin Zenón y Lucas Janson que no suman minutos desde marzo, viajaron con el equipo dando una muestra de que el entrenador como su capitán quieren al plantel unido. En los últimos encuentros quedó expuesto que entendieron el mensaje y hay otra dinámica.

Central Córdoba, por su parte, está decimotercero con solo 16 puntos y ya no tiene posibilidades de clasificar a los playoffs en este Torneo Apertura. En la última fecha, el equipo santiagueño empató sin goles ante Lanús.

Las probables formaciones de Central Córdoba de Santiago del Estero y Boca

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Lucas González, Diego Barrera; Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech o Williams Alarcón, Alan Velasco; Kevin Zenón o Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.