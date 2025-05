Jorge Sampaoli reveló por qué no quiere dirigir a Boca

Uno de los nombres más mencionados en el Mundo Boca tras la salida de Fernando Gago es el del ex técnico de la Selección Argentina.

Sampa 1.jpg Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli negó sus chances de ir a Boca

Sampaoli dejó en claro que sus objetivos están lejos de asumir un proyecto que no le permita construir desde cero y con cierta libertad futbolística. Esa premisa fue justamente lo que lo alejó del Rennes, donde apenas dirigió diez partidos. “No coincidimos con la dirigencia ni con los dueños del club de cara a la conformación del medio plazo. Entonces preferí salir, porque a mí lo que más me seduce de los jugadores es que no tengan ningún tipo de inconveniente o que intenten siempre protagonizar. Entonces, cuando está urgido por el descenso, el jugador tiene miedo", explicó.