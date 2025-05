Juan Román Riquelme rompió el silencio con Jorge Rial: qué dijo

Lo hizo después de que este miércoles a la mañana el propio Anello le sumara agravios e insultos racistas a la denuncia que ya había hecho. "Los que no van al colegio como Riquelme son unos negros ignorantes. Ya no está más el INADI. A mí no me corren. A los negros se los llama negros, a los marrones se los llama marrones y a los ignorantes se los llama ignorantes. Todo eso es un cúmulo de Riquelme”, dijo el trabajador de Radio Mitre.

En este contexto, Román fue contactado por el programa Argenzuela, de Jorge Rial en C5N, y rompió el silencio.

Las respuestas de Riquelme a los agravios

"Me pasa que estoy orgulloso de donde nací. Soy argentino, amo a mi país y a Don Torcuato. Me tocó un color de piel normal y no tengo problemas con los colorados, los rubios, los negros", aseguró el ídolo de Boca y agregó "de esto se ocupará la gente del club. Mi hija me dijo 'nunca van a parar, siempre van a hablar mal de vos, pero trabajá tranquilo que sos el negro más lindo del mundo', es una maravilla".

En cuanto a la denuncia de que tanto él como sus hermanos robaron 50 mil camisetas del club, insistió: "Los abogados se van a ocupar de esto y tendrán que irse a aclarar las cosas. Yo no vivo del puterío, vivo de otra manera. Nosotros seguiremos trabajando y cuidando a nuestro club".

Riquelme subrayó, como cada vez que habla con los medios, la satisfacción personal que para él es estar en Boca y mencionó, sin nombrar a nadie en particular, a la oposición que maneja Mauricio Macri: "Soy una persona afortunada, mi vida es un sueño. Hoy ser el presidente de mi club y haber ganado las elecciones, con todo lo que hay detrás, eso me da mucha felicidad".

"En estos años la gente se ha dado cuenta de donde viene toda esa maldad", advirtió.

La palabra más buscada, Juan Román Riquelme en exclusiva con @rialjorge en #Argenzula: "Siempre trato a la gente con respeto"



Hasta las 18 hs. por #C5N y en https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/RkmrxwIZBH — C5N (@C5N) May 7, 2025

El tremendo palo a ESPN

En una de sus primeras respuestas, identificó a ESPN como "el canal mundial de deportes" que ahora solo habla de Boca para atacar a su gestión: "Yo de chiquito jugaba a la pelota todo el día en mi barrio, y al mediodía cuando me llamaban a comer, yo ponía todos los deportes. Volvía a la tarde y volvía a poner ese canal mundial que hablaba solo deportes, todo el día, yo me enteraba de todo. Resulta que ese canal deportivo mundial, desde 2019 dejó de ser un canal deportivo. Y desde 2019 ese canal mundial de "deportes” lo único que hace, es atacar a Boca , cambió sus formas para hacer eso. Que gane las elecciones les molestó bastante, porque no pueden usar al club para hacer política y a mí me da felicidad porque tengo que cuidar a mi club, no le hago mal a nadie solo cuidar al club".

Qué dijo Román sobre el momento del equipo

"Yo no lo llamé a Milito, ni a nadie. He tomado la decisión de que Mariano Herrón sea el técnico hasta el final del torneo y tenemos la ilusión de llegar a la final", respondió ante la consulta de Rial sobre si había llamado a Gabriel Milito, como señalaron algunos medios.

"Al hincha de Boca le digo que lo quiero".