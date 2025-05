El entrenador que sonó en Boca y no cerró las puertas: "El tiempo dirá"

Rodolfo “Vasco” Arruabarrena se refirió a la posibilidad de comenzar un nuevo ciclo como director técnico de Boca tras la salida de Fernando Gago y aseguró que “el tiempo dirá”. El ex DT del Xeneize apareció inmediatamente entre los candidatos más nombrados.

En diálogo con el medio BolaVip, Arruabarrena aclaró que “nadie me ha llamado. Obviamente hay mensajes de periodistas y familiares, de mi hijo que está en Madrid. Pero no me llamaron. Cuando Fernando agarró lo llamé y hablamos un ratito solamente para desearle suerte, sabía perfectamente donde llegaba”.

A su vez, Arruabarrena reconoció que “el tiempo dirá” si finalmente se da su regreso a Boca tanto en el corto como en el mediano o largo plazo: “Me gusta entrenar diferentes tipos de jugadores, diferentes ligas y conocer culturas. Ahora estoy conociendo la comunidad valenciana con los viajecitos con el nene, ahora me acuerdo cómo me puteaba mi viejo cuando me tenía que levantar a las siete y media de la mañana para ir a la Candela”.

arruabarrena boca.jpg

Por otra parte, contó que lleva un tiempo sin hablar con Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca: “Hace rato que no hablo, creo que la última vez fue por algo futbolístico, algún nombre, algún contacto que necesitaba por algun ex jugador y no mucho más”.

Por último, opinó sobre el grupo de Boca en el Mundial de Clubes, donde se las verá con el Bayern Múnich, el Benfica y el Auckland City de Nueva Zelanda: “Es complicado, el Bayern no es el de años anteriores en cuanto a resultados, pero tiene jugadores de nivel internacional y lo mismo el resto de los clubes. Pero Boca tiene que competir, es un Mundial diferente en un país diferentes, vamos a ser locales y ahí tenemos una ventaja. Si no estoy trabajando, me gustaría ir”.

Boca sería dirigido de manera interina por Mariano Herrón hasta el final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, aunque una vez que finalice esta competición intentarán contratar a otro director técnico. Arruabarrena es uno de los apuntados, aunque también suenan con fuerza Cristian “Kily” González y Gustavo Quinteros.

Otro ex Boca se postuló como DT

En medio de la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Fernando Gago, Pablo Migliore -campeón con el “Xeneize” en la Libertadores 2007- sorprendió al postularse públicamente para hacerse cargo de Boca.

El exarquero no solo expresó su deseo de dirigir al club, sino que lo hizo con una frase que no tardó en viralizarse: “Si Boca me llama, voy gratis y de por vida”.

“ Las cosas más lindas se hacen por amor, de verdad lo digo. Me hacen un contrato de por vida y si pierdo tres partidos seguidos que me amputen una pierna ”, soltó en una entrevista con ESPN F90, dejando en claro su pasión por la camiseta azul y oro. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y, entre el humor y el asombro, los hinchas tomaron con liviandad su declaración.