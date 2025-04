Gabriel Milito el preferido para dirigir Boca: la frase que podría cerrarle las puertas al Xeneize

El ex jugador de Independiente parece ser el preferido de Riquelme para dirigir a Boca, sin embargo, una situación podría hacer que él diga que no.

Tras la salida de Fernando Gago como director técnico de Boca , la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme se encuentra en una carrera contrarreloj para definir al próximo entrenador. La decisión no es menor: la gestión del actual presidente llega a un punto de inflexión y, puertas adentro del club, reconocen que la elección que se tome ahora puede marcar definitivamente su rumbo como conductor del fútbol xeneize.

Desde hace días, el nombre de Gabriel Milito empezó a tomar cada vez más fuerza. Libre desde diciembre, tras su salida de Atlético Mineiro, el exdefensor argentino es el principal apuntado por el Consejo de Fútbol para asumir el cargo vacante. El periodista Augusto César lo dejó claro en ESPN: “El candidato principal a esta hora es Gabriel Milito. Si no es él, empiezan a correr Gustavo Quinteros y el Kily González. Es la primera búsqueda que hay“.

Por qué Gabriel Milito podría no aceptar una oferta de Boca

Milito, que fue elogiado públicamente en varias oportunidades por Riquelme durante su paso por Argentinos Juniors, no solo se ajusta al perfil futbolístico que busca la dirigencia, sino que ya habría mantenido un primer contacto informal con el club. Según detalló el periodista Diego Fucks, su alejamiento del Mineiro se dio por una gran decepción tras no haber podido consagrarse en la Copa Libertadores. Desde entonces, decidió no aceptar nuevas propuestas y tomarse un tiempo para reflexionar. “Estaba decepcionado porque se perdió la chance de ganar la Copa Libertadores el año pasado. Quería tomarse un tiempo. Veremos qué decidirá ahora“, señaló Fucks.

Mientras tanto, en la interna de Boca se habla de una presión inédita sobre el propio Riquelme. Tras varias apuestas fallidas en el banco de suplentes —y sin títulos obtenidos en este tramo de su gestión—, la paciencia comienza a agotarse incluso entre sus propios simpatizantes. Una voz cercana al club lo expresó sin filtro: “Por eso Román ya no puede volver a fallar. Esta es su última ficha, ya no quedan más culpables. El próximo es él”.

Los otros apuntados por Riquelme para dirigir a Boca si Milito dice que no

Esa percepción atraviesa incluso la manera en que se está dando la búsqueda. Como en otras oportunidades, la dirigencia volvió a recurrir a los contactos de siempre, a las conversaciones repetidas, al mismo mecanismo que ya no parece ofrecer garantías. Por eso, esta vez más que nunca, el margen de error es mínimo.

Detrás de Milito, también se mencionan otros nombres. Gustavo Quinteros, por ejemplo, había sido uno de los primeros en la lista apenas se confirmó la salida de Gago. El exentrenador de Gremio y Vélez ya había sido sondeado por Boca en ciclos anteriores, y en esta oportunidad está libre y dispuesto a aceptar el desafío. De hecho, se encuentra en Cafferata, su pueblo natal, esperando un posible llamado. Sin embargo, el escenario actual lo encuentra relegado frente a la figura de Milito, que pisa cada vez más fuerte.