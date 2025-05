A dónde se fue de viaje uno de los DT que quiere Riquelme para Boca

Más allá de mostrarse cauteloso y sin alterar los planes ante los rumores que lo vinculan, al igual que a Gabriel Milito, el entrenador no silenció el celular y sabe que podría recibir una llamada de la máxima autoridad del club que necesita revertir el paupérrimo presente futbolístico donde no juega Copa Libertadores con un técnico que de la talla. Sin embargo, Riquelme no ha dado en el punto justo y busca un nuevo técnico (y séptimo, sin contar los interinatos de Mariano Herrón) durante su gestión en el xeneize.