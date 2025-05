El consejo que dio Mario Pergolini a Boca para salir del pozo

Luego del despido de Fernando Gago de la dirección técnica, el sexto en la gestión de Riquelme como presidente, Pergolini apuntó sin escrúpulos y lanzó un mensaje directo al presidente del club: "Que Riquelme ponga un manager porque él no sabe comprar, él no sabe de fútbol. Sabía jugar al fútbol, pero no sabe de fútbol", dijo en radio Vorterix.

Y agregó: "¿No sabés que no echamos gente después de un clásico? Al pedo, ya sé que es al pedo, pero no lo hacemos. Es una de las pocas cosas que nos quedan. No tenemos nada. No nos dejan ni folclore".