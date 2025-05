La jugada que prepara Gabriel Milito si Riquelme lo llama para dirigir en Boca

"No hubo contacto alguno entre Boca y Gabi (Milito) . Si Riquelme lo llama, escucha la propuesta de Boca y de hecho para mi va de la mano con lo que flota en el aire que parece medio inaudito que se filtre su nombre con tanta convicción y que no se hayan comunicado. Por eso doy fe que no hablaron con Milito. Pero tiene ganas de dirigir", contó el periodista Gastón Edul

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1918377265844633805&partner=&hide_thread=false "NO HUBO CONTACTO ALGUNO ENTRE BOCA Y GABI MILITO. SI RIQUELME LO LLAMA, MILITO ESCUCHA LA PROPUESTA. TIENE GANAS DE DIRIGIR"



@gastonedul aseguró que desde el Xeneize no se comunicaron con el ex entrenador de Atlético Mineiro y profundizó en la postura del DT ante la… pic.twitter.com/mcQcUuXtGI — TyC Sports (@TyCSports) May 2, 2025

El inesperado mensaje que escribió el nieto de Bianchi sobre su regreso a Boca como DT

El nombre de Carlos Bianchi volvió a sonar este miércoles como uno de los candidatos para suceder a Fernando Gago en el cargo de técnico de Boca, como un sueño de Juan Román Riquelme de proponerle la vuelta al director técnico más grande de la historia del club. Y el nieto del Virrey publicó un sugestivo tuit en su cuenta de X. ¿Qué dijo?

Bianchi reparte a los 76 años su vida entre Buenos Aires y París, donde justamente viajó días atrás, y no dirige desde hace 11 años cuando se fue del Xeneize despedido por Daniel Angelici tras su tercer ciclo como entrenador. Sin embargo, el del Virrey es un nombre aparece en cada momento en que Boca se queda sin entrenador. Y en ese sentido, Paul Bianchi puso "LOOP" en su cuenta de X.

Paul Bianchi.png

"Loop" significa bucle y se usa para cualquier cosa que se repite cíclicamente, como dar vueltas en círculo. Justamente, lo que ocurre con la candidatura de Bianchi cada vez que no hay entrenador... Los hinchas, en los comentarios, no hicieron más que celebrar la posibilidad muy lejana de que el Virrey pueda volver alguna vez a ser el entrenador de Boca.

El Virrey, alejado de la ribera

Lo cierto es que no hubo ningún llamado del Xeneize y el Virrey se encamina muy pronto a Francia, donde vive junto a su esposa Margarita mientras haga frío en Buenos Aires. No está al frente de un equipo desde 2014, justamente cuando fue despedido de Boca por malos resultados.

El rol que podrían ofrecerle a Carlos Bianchi en Boca

Está claro que Carlos Bianchi ya no tiene intenciones de volver a dirigir. A los 76 años de edad, el Virrey disfruta de su familia y reparte su tiempo entre París y Buenos Aires, siempre siguiendo al sol y escapando de las estaciones más frías del año. Sin embargo, esto no quita que Boca pueda hacerle un ofrecimiento de otra índole, no exactamente para que sea el entrenador del primer equipo. “Lo ven como cabeza de grupo de trabajo, como un referente de lo que es el haber sido el técnico más ganador de la historia de Boca Juniors y cómo opción de elegir un cuerpo técnico para conducirlo, pero no para estar con ese día a día desgastante de ser el entrenador de Boca”, señaló el periodista Tato Aguilera en Radio Continental.

Juan Román Riquelme y Carlos Bianchi.jpg

Por este motivo, señaló cuál puede ser la chance que le quieren dar a Bianchi: “Saben que vive una jubilación dorada y que no está pensando en dirigir. Pero por qué no que sea parte de la delegación para el Mundial de Clubes”.

El Virrey es el último, penúltimo y antepenúltimo campeón del mundo a nivel clubes en lo que respecta a equipos argentinos. Sin dudas, su experiencia es amplia y su gloria incalculable. Por eso, no sorprendería que desde el Xeneize quieran contarlo para el viaje a Estados Unidos en junio.