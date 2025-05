Inmenso dolor en una escuela rural destrozada: nadie se explica lo que pasó

La escuela rural funciona tiene turno mañana y tarde y ofrece almuerzo para todos. Está abierta de septiembre a mayo, para 65 estudiantes pertenecientes a dos comunidades mapuches de la zona, de 3 a 13 años (nivel inicial y primaria). Además, concurren a trabajar 35 personas. Es una comunidad muy unida donde todo se emprende juntos.

Una escuela con amor

En diálogo con LMNeuquén, María Edith Lanzavechia, directora de la Escuela 145, rescató que en la institución se trabaja muy bien, con mucho amor. Dijo que fue un ciclo lectivo "lleno de logros, sueños cumplidos y satisfacciones, que termina con la noticia de una obra que dará inicio a la construcción de un aula taller para carpintería". También serán reacondicionadas sus instalaciones con varias mejoras.

Escuela 145 vandalizada

"Es un lugar donde se trabaja en comunidad, donde gestionamos en conjunto, nada es en soledad,. Al contrario, contamos desde hace mucho tiempo con el apoyo de Supervisión y el Distrito Escolar Aluminé. Realmente trabajamos por y para los estudiantes de una manera que nos da orgullo, y los logros son compartidos", manifestó.

Por eso, al ver cómo quedó la escuela, que con tanto amor construyen entre todos, generó profundo dolor y conmoción los destrozos ocasionados. "Ante esta realidad que nos duele y nos atraviesa nos interpelamos, y sabemos que hoy más que nunca ante este contexto nos tenemos que levantar, fortalecer y continuar trabajando para construir ese mundo más justo y solidario que queremos", indicaron desde el establecimiento.

escuela 145 vandalizada Las personas que vandalizaron la Escuela 145 de Carri Lil dejaron un mensaje en un pizarrón.

Lanzavechia advirtió que es un hecho " aislado, impensado e inesperado". Nunca había ocurrido algo parecido. "Nos ha impactado mucho a todos y estamos con un profundo dolor", agregó.

Aunque el daño se puede reparar, aclaró que "el daño emocional que nos ha causado es muy profundo, tanto a las familias de la escuela, como a docentes, personal auxilar, guardias, a todos".

Todo indica que ingresaron por una ventana del establecimiento que no fue forzada, y luego salieron con una copia de llave por la cocina que encontraron adentro. La escuela quedó bajo un polvo blanco que resulta de haber vaciado por completo dos matafuegos de la institución.

Personal policial intervino inmediatamente para comenzar con las primera diligencias.

Escuela 145 vandalizada

Los daños ocasionados

"Las imágenes no alcanzan a transmitir el dolor que sentimos al entrar y ver todo destruido. Todo está cubierto de un polvillo blanco...la secretaría, la dirección, las aulas, un baño, los pasillos. Y no logro ver por el momento si se llevaron algo de valor", comentó la directora, quien tiene una larga trayectoria dentro del establecimiento.

Indicaron que rompieron puertas y todos los armarios fueron forzados. "No quedó ninguno sin abrir o sin ser dañado", indicó. Se encontraron con vidrios rotos y alimentos desparramados en la cocina, como yerba, azúcar y aceite. Violentaron útiles, material didáctico y golosinas. "No creemos que el daño venga por el lado de la escuela. Es un lugar que se construye con mucho amor y entre todos. Esto que ha ocurrido es impensado. Si alguien me hubiese anticipado, no lo hubiese creido", reiteró.

Escuela 145 vandalizada

Pese a los detrozos, cuentan con el apoyo de Supervisión y el Distrito Escolar Aluminé para hacer limpieza y orden, y volver a clase lo antes posible. También se organizaron con las familias para reconstruir la escuela.

"Queremos volver a la normalidad y que los chicos vuelvan a la escuela lo más pronto posible, al lugar que ellos adoran y quieren, donde están seguro", destacó. Llamativamente, la sala de informática quedó intacta. Ningún espacio pedagógico fue tocado.

El próximo 6 de junio cierra el ciclo lectivo con un gran asado familiar.

"Hay un gran compromiso con la educación, así que vamos a reconstruir y salir adelante para que los estudiantes pueden volver a la escuela. Ojalá que esto sirva para reflexionar que la escuela es de todos, y es un espacio para construir futuro. Yo soy un ave de paso que cumple una función y un trabajo, la responsabilidad de cuidar esta escuela es de todos", concluyó Lanzavechia.